"Olukorrast riigis": Ettevõtetele laenates liigub valitsus riigipanga loomise suunas

Harry Tuul tõi välja, et valitsus on juba andnud Kredexi kaudu soodustingimustel laenu Porto Franco kinnisvaraarendusele ja Tallinkile ning nüüd plaanib anda ettevõttele Magnetic MRO ning Urmas Sõõrumaa arendusprojektile Patarei merekindluses.

"Kas valitsus plaanibki Kredexist teha riikliku panga? Siin ainest on, algust on juba tehtud, suured laenud on välja antud. Minu küsimus on: kuhu see kõik tüürib?" küsis Tuul.

Saate teine osaline, ajakirjanik Andrus Karnau viitas aga sellele, et riikliku panga loomine vastab vähemalt kahe valitsusiidu erakonna ideoloogiale. "Keskerakond on kritseerinud suuri Rootsi panku ja EKRE programmis on olnud riikliku panga loomine," ütles Karnau. "Kui seda nii tõlgendada, siis valijad ongi kaudselt valitsusele selle mandaadi andnud," tõdes ta.

Tuul möönis, et mõnede hinnangute kohaselt ei olegi vahet, kuidas raha majandusse jõuab. "Aga küsimus selles, et mõned saavad laenu nii soodsalt. Ma tahaks, et siin küsitaks täpsemalt tingimuste üle," rõhutas Tuul. Ta tõi välja, et Magnetic MRO võttis aasta tagasi, kui veel kriisi ei olnud, turult kaheksa miljonit eurot laenu kaheksaprotsendise intressiga, aga nüüd saab valitsuselt kaheprotsendise intressiga. Samadel tingimustel saab valitsuselt toetust ka Sõõrumaa, kes oma projektile pankadest laenu ei saanud.

Karnau tõdes, et see võib viidata korruptsiooniohule, kuna kõikidele ettevõtetele pole sellise laenu saamine kättesaadav.

Lisaks räägiti saates koroona tõttu Tallinna koolides kehtestatavatest piirangutest, rahandusministeeriumi majandusprognoosist ja selle valgel Eesti majanduse ning eelarve olukorrast ja laenuvõtmisest, Eesti meediaettevõtete liidu esitatud kaebusest Euroopa Komisjonile rahvusringhäälingu väidetava riigiabi kohta, riigikogus valminud raportist Louis Freeh advokaadibürooga sõlmitud lepingu kohta ning võõrtöölistele seatud piirangutest.