Karnau ütles, et keskkonnaministeeriumi pressikonverents, kus osales ka rahandusminister Martin Helme, tekitas esmalt küsimuse, kas Helme osalemine tähendab, et senine keskkonnaminister Rene Kokk vahetatakse välja.

Seda siiski ei juhtunud, selgitas Karnau, kuid tõi välja, et Helme osalemine näitab hoopis midagi muud.

"See näitab lihtsalt päris ilmekalt muutust, mis on ka Eesti riigivalitsemises toimund. Ministrid ei ole enam vähemalt EKRE valitsemisalas iseseisvad, kõiki viit EKRE ministriportfelli peab Martin Helme," ütles Karnau.

Tuul ütles, et pressikonverentsil räägiti metsamajanduse arengukavast, millest on puudu keskkonnahinnangu aruanne.

See, et arengukava sel aastal valmiks, on Tuule hinnangul ennatlik ootus. Ta arvas, et arengukavaga läheb veel aasta või kaks.

Karnau sõnas, et tema meelest valetab keskkonnaministeerium rahvale, öeldes, et pole leitud ettevõtet, kes puuduoleva hinnangu koostaks. See ettevõte leiti ja selleks on keskkonnaorganisatsioon Säästva Eesti Instituut, sõnas Karnau.

"Mingil arusaamatul põhjusel keskkonnaministeerium ei sõlminud ettevõttega lepingut, et ettevõte oleks saanud hakata tegema keskkonamõjude hindamise aruannet metsanduse arengukavale," ütles ta.

Tuul tõdes, et seda aruannet koostama kandideeriski vaid üks ettevõte.

"Metsandus on selline väga suurte huvidega, aga võib öelda ka huvide konfliktis ala," ütles Tuul ja täpsustas, et lisaks riigile ja ettevõtjatele on üks oluline pool ka looduskaitsjad.

Karnau selgitas, et looduskaitsjate all ei tohi mõelda inimesi, kes totaalselt metsaraiumise vastu on.

"Ma pole näinud ühtegi keskkonnakaitsjat, kes tõuseks püsti ja ütleks sirge seljaga, et ühtegi puud ei tohi enam raiuda," sõnas Karnau.

Saatejuhid arutlesid keskkonnaministeeriumi käitumise professionaalsuse üle, kui tuleb ettevõte, kes koostab neile ebasobiva hinnangu, mis vaikitakse maha.

"Kas see on saamatus või kellegi huvides tegutsemine?" küsis Tuul.

Karnau sõnul on arusaamatu, kust selline "ülbus" üldse tulla saab.

Nädala uudisteks valisid saatejuhid Eesti valitsuse soovi Estonia laevakeres olevaid auke uurida, seadusemuudatuse ettepaneku pankade kontode avamise kohta, Astravetsi tuumajaama töö alguse edasilükkumise, Kalev Spa laenutaotluse ning Laulu- ja Tantsupeo SA uue juhi valimise.

Muu hulgas tuli saates juttu ka Urmas Viilma väljaöeldust kooseluseaduse kohta ning hoiu- ja laenuühistustest.