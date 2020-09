Õiguskantsler tegi kolmapäeval märgukirja Peipsiääre vallavalitsusele koroonaviiruse leviku tõkestamiseks võetud meetmete kohta.

Kuigi Madise tunnustas, et vallavalitsus on astunud samme koroonaviiruse tõkestamiseks, siis tõi ta välja, et valla korralduse mitmed punktid piiravad põhiõigusi ja on kehtestatud seaduslikku pädevust ületades.

Madise märkis, et põhiõiguse piiramise võimaluse üle otsustamine on riigielu küsimus ja riigikogu pädevuses.

"Kohalik omavalitsus võib kohaliku elu küsimuse otsustamise raames sulgeda valla või linna ametiasutusi, ametiasutuse hallatavaid asutusi ja teatud tingimustel ka kohaliku omavalitsuse osalusega juriidilisi isikuid või lahendada muid nende tegevust puudutavaid küsimusi (sh tööandjana töötajate suhtes). Kuid kohalik omavalitsus ei saa piirata haldusväliste isikute põhiõigusi, kui selleks puudub piirangu iseloomu arvestades piisavalt täpne seaduslik alus," kirjutas Madise märgukirjas.

"Seetõttu on eriti probleemsed korralduse p 7, millega pannakse kõikide valla haldusterritooriumil asuvate teenindusasutuste klienditeenindajatele kohustus kanda maske, ning p 9, millega pannakse kõigile kohustus järgida valla haldusterritooriumil 2+2 reeglit ehk kodust väljas liikuda kahekaupa

või perega ja hoida 2-meetrist distantsi teistest inimestest," lisas ta.

Madise sõnul piiravad need kohustused vähemalt põhiseadusega kaitstud vaba eneseteostust.

"Nende piirangute kehtestamiseks puudub kohalikul omavalitsusel seaduslik alus. /.../ Vallavalitsuse korraldus, millega piiratakse põhiõigust seadusliku aluseta, on antud ilmselgelt pädevust ületades," märkis õiguskantsler.

Madise ootab Peipsiääre vallavalitsuselt korralduse uuesti analüüsimist.

Tartumaal asuva Peipsiääre vallavalitsus otsustas teisipäevasel erakorralisel istungil kehtestada koroonaviiruse leviku tõkestamiseks valla territooriumil piirangud, mis on võrreldavad eriolukorra ajal kehtinutega. Muu hulgas nõuab vald kõigilt inimestelt 2+2 reegli järgimist ehk kodust väljas tuleks liikuda kahekaupa või perega ning hoida kahemeetrist distantsi teiste inimestega.