Tartumaal asuva Peipsiääre vallavalitsus otsustas teisipäevasel erakorralisel istungil kehtestada koroonaviiruse leviku tõkestamiseks valla territooriumil piirangud, mis on võrreldavad eriolukorra ajal kehtinutega. Teadaolevalt on vallas praeguseks tuvastatud kaks koroonapositiivset inimest, kellel oli hulk lähikondseid.

Vallavalitsuse otsuse järgi tuleb alates kolmapäevast kuni septembri lõpuni ära jätta kõik vallas kavandatud avalikud üritused, nagu peod, laadad, spordivõistlused, ametlikud vastuvõtud, koosolekud jm kogunemised.

Samuti keelas vald septembri lõpuni Kallaste mänguväljaku ja staadioni kasutamise, sulges noortekeskuse ja Kallastel asuva näituse "Ajareis nõukogude argipäeva". Ajutiselt peavad uksed sulgema valla saunad ning raamatukogu peab hakkama lugejaid teenindama kontaktivabalt. Kallastel ei tohi paar nädalat ka tänaval ja turul kaubitseda.

Huvitegevuse korraldajatele teeb vald ettepaneku, et ajutiselt lubatakse trennidesse ja huviringidesse ainult kohaliku kogukonna või kohaliku kooli lapsi.

Kõikide Peipsiääre vallas asuvate teenindusasutuste klienditeenindajad on kohustatud alates 16. septembrist kuni 30. septembrini kandma maske.

Kõigil inimestel tuleb järgida Peipsiääre vallas 2+2 reeglit ehk kodust väljas liikuda kahekaupa või perega ning hoida 2-meetrist distantsi teiste inimestega.

Me ei taha korrata seda, mis juhtus kevadel Saaremaal, sõnas Peipsiääre vallavanem Aleksandr Širokov Tartu Postimehele. Ta lisas, et järjekorrad testi tegemiseks on pikad ning terviseamet on saatnud testi tegema mitukümmend Peipsiääre vallakodanikku. "Paari päeva jooksul saame ilmselt tulemused teada," lisas Širokov.

Peipsiääre vallas elab ligi 5500 inimest, valla keskus on Alatskivi ning vallas asub ka üks linn – Kallaste.