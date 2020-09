Peipsiääre vallavanem: põhiseaduses võiks mõnda asja muuta

Tartumaal asuva Peipsiääre vallavalitsus otsustas teisipäevasel erakorralisel istungil kehtestada koroonaviiruse leviku tõkestamiseks valla territooriumil piirangud, mis on võrreldavad eriolukorra ajal kehtinutega. Õiguskantsler Ülle Madise teatas kolmapäeval, et Peipsiääre vallavalitsusel ega ühelgi omavalitsusel ei ole seaduslikku alust eriolukorraga võrreldavate koroonapiirangute kehtestamiseks.

Širokovi hinnangul peaks omavalitsustele tavaolukorras andma suuremad õigused piirangute kehtestamiseks, et piirkonnas viiruse levik kontrolli alla hoida.

"Kokkuvõttes meie põhiseaduses on mõned asjad, mida võiks muuta või siis valitsus võiks anda omavalitsustele otsustamisvõimaluse või terviseametile. Aga midagi peab muutma, sest kui viirus levib ja meil ei ole riigis eriolukorda, kuidas siis omavalitsus käitub? Ühised reeglid võiksid riigis olla," rääkis Širokov.

Širokovi sõnul tekkis segadus sellest, et valla kriisiplaan oli koostatud kevadel, mil üle riigi kehtis eriolukord. "Lihtsalt mõned asjad kehtivad ainult siis," märkis ta.

Širokovi hinnangul on piirangud viiruse leviku piiramisel olulised, sest need panevad inimesed oma käitumist muutma. "Kui reeglid on (omavalitsuse) korralduses sees, siis inimesed hakkavad ka oma peaga mõtlema ja hoiavad ennast ja on valvsad. Kui seda ei ole, siis inimesed ei teagi karta," ütles ta.

Širokov kutsus teisipäeval vallavalitsuse istungi kokku pärast seda, kui talle helistas terviseameti lõuna regionaalosakonna juht Tiia Luht. "Luht helistas mulle, ütles, et peaks keelama igasugused üritused ja peod ja matused, üldse kõik, kus inimesed kogunevad," lausus vallavanem.

Širokovi sõnul oli selleks hetkeks teada, et vallas oli nakatunud üks Olerexi tankla töötaja, Kallaste kooli kaks last ja üks inimene Varnja piirevalvekordonis.

Vallavanem ütles, et ka neljapäeval toimub vallavalitsuse erakorraline istung ning peale seda suhtleb ta terviseametiga, et millised soovitused valla poolt kehtima jätta.