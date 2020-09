Lukas: EKRE puusalt tulistatud kuul on tabanud Eesti sporti

Kultuuriminister Tõnis Lukas (Isamaa) ütles, et EKRE vastuseisu tõttu kehtestamata jäänud erand kolmandatest riikidest sportlastele mõjub halvasti nii Eesti spordile kui ka turismisektorile. Lukase sõnul on sisuliselt tegemist puusalt tulistatud kuuliga.

Eesti naiste jalgpallikoondise 22. septembril Tallinnas toimuma pidanud EM-valikmäng Venemaa peetakse valitsuse sätestatud piirangute tõttu hoopis Lätis Jurmalas. Sama saatus võib tabada ka Eesti meeste koondist, sest valitsus keeldub tegemast reisipiirangutesse vajalikku erandit.

Tõnis Lukas tunnistas ERR-ile, et olukord on arusaamatu ning erandile vastu oli EKRE.

"Ei ole üksmeelt olnud valitsuses. EKRE esindajad ei ole nõustunud sellega praegu," sõnas Lukas.

"Ükski teine riik minu teada ei tee vahet rahvusvahelistel spordivõistlustel, kas tegemist on Euroopa Liidu või kolmandate riikide sportlastega, et ühtesid siis lastakse sisse, teisi mitte. Nii et ma usun, et valitsus peab selle teema juurde tagasi pöörduma," ütles Lukas.

Lukas rääkis, et on mitmel korral taotlenud, et kõiki sportlasi koheldaks võrdselt, sest sportlased on üldiselt hästi kontrollitud tervisega ja ürituste läbiviimise nõuded on väga karmid.

"Me ei saa ju kõiki rahvusvahelisi sarju, kus meie sportlased osalevad, lasta Eestist ära minna või õigemini meie võistkonnad ei pea kõiki omapoolseid kodumänge hakkama teistes riikides pidama. See oleks küllalt ebaproportsionaalne. Mulle tundub see praeguses Covidi tingimustes lihtsalt huupi puusalt tulistamisena, kus üks hulkuv kuul on juhuslikult tabanud sporti," lausus Lukas.

Lukas ütles, et olukorra erakordsust peaks EKRE esindajatele selgitama ka spordiorganisatsioonid.

"Tõenäoliselt on peetud seda teemat nii väheoluliseks, et siin on tehtud selline juhuslik lask. Aga tegelikult on tegemist ikkagi päris suurte järeldustega Eesti spordile," sõnas Lukas.

Löögi alla jääb ka turism

Kultuuriministri sõnul on sellel oma mõju ka turismisektorile. "Koondised, kes siia tulevad - seda enam, et nad ju nüüd peavad olema eraldi, ööbima eraldi - vajavad teenust, nii hotelli kui ka restorani. Meie turismisektorile oleks see täiendavaks löögiks, kui kõik võistlused viiakse Eestist väljapoole," ütles Lukas.

"Aga ma loodan, et me tuleme süsteemselt ja tasakaalukalt selle teema juurde veel tagasi, et me ei peaks end olümpialiikumisest ja nendest kvalifikatsiooni turniiridest distantseerima," lisas kultuuriminister.

Lukas ei osanud veel öelda, millal valitsus selle teema juurde tagasi tuleb. "Praegu me teeme peamiselt eelarvet, aga ma loodan, et väga palju Eesti koondiste Maailma ja Euroopa meistrivõistluste valiksarjade mänge ei pea toimuma teistel territooriumidel," lausus Lukas.

Ratas: sportlased on jäänud hammasrataste vahele

Valitsuse pressikonverentsil kommenteeris teemat ka peaminister Jüri Ratas (KE), vastates küsimusele, mikstehti Rally Estoniale ja Ironmanile erandid, aga spordivaldkonnale üldist erandit ei tehtud.

"Sportlased on jäänud hammasrataste vahele. Nende erikäsitlemine õige pole. Aga viiruse levik on Eestis tugevasti tõusnud. Kui teemaga üldse läheme edasi, siis jäävad need usaldussmeetmed, mis tööle tuletamisel ja mis kahel rahvusvahelisel võistlusel olnud. Me tuleme selle teema juurde tagasi," sõnas Ratas.

Ratase sõnul on erisuse tegemist takistanud see, et viiruse levik on nii tugevasti tõusnud.

"Et meie noorte või täiskasvanute koondised ei saa osaleda eri sarjades, on ränk löök. Kui see nii jääb. Teine teema on, kui räägime spordist laiemalt, näiteks klubid, kes osalevad rahvusvahelistes sarjades, kus on kolmandate riikide sportlasi. Lähenemine peab olema ühtne. Viiruse leviku tõusu raames vajab see teema veel natuke arutamist," lisas Ratas.

Jalgapalliliit: palusime erandit juba augustis

Jalgpalliliidu avalike ja koostöösuhete osakonna juhataja Mihkel Uiboleht ütles kolmapäeval, et jalgpalliliit suhtles juuli lõpus ja augusti alguses aktiivselt kultuuriministeeriumiga, kus andis enda vajadustest märku – millised on mängud nii Euroopa Liidu riikidega kui ka väljastpoolt Euroopa Liitu.

"Palusime juba augusti alguses nendeks mängudeks jalgpallile eraldi luba ja kultuuriministeeriumi vastus oli, et nad taotlevad erandit kogu spordivaldkonnale, kuna see ei ole ainult jalgpalliküsimus, vaid puudutab ka teisi spordialasid," lisas UIboleht.

Lõplik vastus tuli kolmapäeval, kus mitu korda arutatud teema päädis sellega, et valitsus otsustas erandit mitte teha.