Teadusnõukoja hinnangul võiks lasta inimestel koroona läbi põdeda hotellides

Eriti oleks seda võimalust vaja peredes, kus elab mitu põlvkonda koos, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Nõukoja juhi Irja Lutsari sõnul saab kaheks nädalaks perest eemaldumine tulla kõne alla vaid vabatahtlikuna.

Kindlasti on teadusnõukoja hinnangul vaja inimesteni paremini viia sõnum, et haige peab olema kodus teistest pereliikmetest eraldi ning oma ruumist lahkudes peab ta kandma maski, et mitte lähikondseid ohtu seada.

Seda sõnumit on vaja edastada kahes keeles, sest praegu on haigus hoogsamalt levimas Ida-Virumaal.

"Valitsus tuli selle ideega kaasa ja uurib seda asja. Esiteks, kui suur on nõudlus niisuguse asja järele. Terves reas riikides on seda kasutataud, aga ei ole teada, kui suur see nõudlus on. Ja niisugused asjad on muidugi väga vabatahtlikud. Teadusnõukoda kindlasti ei soovitanud, et need saaksid olema kohustuslikud või peale sunnitud," selgitas Lutsar.