Peipsiääre valla teade jätta koroonaviiruse leviku tõttu ära valla avalikud üritused, sealhulgas nädalavahetusel toimuma pidanud laat, on tekitanud segadust teise nädalavahetusel toimuva suurürituse, Lüübnitsa sibula- ja kalalaada ümber. Viimase korraldajad kinnitavad, et Lüübnitsa laat toimub laupäeval plaanipäraselt.

Setomaa vallavalitsus teatas, et reedel on segadust tekitanud valeinformatsioon, justkui jääks ära laupäeval juba 20. korda toimuv sibula- ja kalalaat Lüübnitsas. Setomaa vald kinnitab, et valla suurüritus toimub.

"Segaduse põhjuseks on Peipsiääre vallas toimuma pidanud sibulafestival, mis ei ole kuidagi seotud Setomaal toimuva traditsioonilise Lüübnitsa laadaga."

Siiski paneb Setomaa vallavalitsus südamele, et laadale saabujad peaks kinni juba tavaks saanud nõuetest ja haiguskahtluse korral püsiks kodus. Samuti tuleb desinfitseerida käsi ning vajadusel kasutada maski või kauplejate puhul ka visiiri. Ka HOIA rakendus on tark hoida oma telefonis aktiivsena.