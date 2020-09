Poola teatas laupäeval 1002 kinnitust leidnud nakatumisest viimase ööpäeva jooksul.

"Arvud, mida me praegu näeme, on selle tulemus, et inimesed naasid normaalse, igapäevase elu juurde, naasid tööle," ütles Poola tervishoiuministeeriumi kõneisik Wojciech Andrusiewicz.

"See on see, mida me näeme tänavatel iga päev: rohkem inimesi, rohkem kontakte," ütles ta Poola uudisteagentuurile PAP.

38 miljoni elanikuga Poolas on tuvastatud 78 330 nakkusjuhtu.

Poola teatas laupäeval ka 12 COVID-19 surmast, nende koguarv läheneb 2300-le.

Naaberriigis Slovakkias, kus elab 5,4 miljonit inimest, lisandus 290 uut nakatumist, millega nende koguarv kerkis rohkem kui 6500-ni.

"Nüüd on meil uus rekord. Täna on olukord muutunud kriitiliseks," ütles Slovakkia peaminister Igor Matovic Facebookis.

Tšehhi teatas laupäeval rohkem kui 2100 tuvastatud nakatumisest pärast seda, kui päev varem lisandus rekordilised 3130 uut nakatumist.