Ööpäevaga lisandus 50 koroonapositiivset

Viimase ööpäevaga tehti 1823 koroonatesti ning avastati 50 koroonaviirusega COVID-19 nakatunut. Nakatumisnäitaja tõusis 30,78-ni ja terviseamet rõhutab, et järgmised kolm nädalat on kriitilised viiruse kontrolli alla saamiseks.

Rahvastikuregistri andmete kohaselt laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Ida-Virumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 30 inimesel. Harjumaale laekus 16 uut positiivset testi tulemust, Lääne-Virumaale kaks ja Tartumaale üks. Ühel juhul puudus positiivse proovi andnul rahvastikuregistris registreeritud elukoht.

Harjumaa 16 haigusjuhust 14 on Tallinna elanikud. Neist ühel juhul on tegemist Ukrainast sisse toodud juhtumiga ning üheksal juhul on tegemist varasemate haigete lähikontaktsetega. Ülejäänud nakatumiste asjaolud on hetkel veel täpsustamisel.

Perioodil 18.-19. september lisandunud haigusjuhtudest oli kaks juhtumit sisse toodud Soomest ja Taanist, 29 juhul oli tegemist varasemate haigestunute kontaktsetega, 12 neist seotud Läänemere Gümnaasiumi koldega.

Terviseameti Põhja regionaalosakonna jälgimisel on kolm aktiivset kollet, millest Gourmet Coffee ehk Kadrioru sünnipäeva koldega on seotud 26 ja Tallinna Männi lasteaia koldega kümme inimest. Läänemere Gümnaasiumi koldes on pühapäevahommikuse seisuga 15 haigestunut.

Kokku on seoses koroonaviiruse levikuga terviseameti Põhja regionaalosakonna jälgimisel 1 992 inimest, kellest 209 on haigestunud.

Ida-Virumaale lisandunud 30 uue juhtumi puhul on 18 juhul tegemist varasemate nakatunute lähikontaktsetega ja ülejäänud nakatumiste asjaolud on veel välja selgitamisel. Kokku on Ida regioonis neli aktiivset kollet, millest Kohtla-Järve töökoha koldega on seotud kuus inimest, Sillamäe töökoha koldega on seotud 11 inimest (number korrigeeritud). Tutvuskonna koldes on tänahommikuse seisuga 29 haigestunut. Tammiku põhikooli koldes on 11 inimest. Ida regionaalosakonna jälgimisel on 680 inimest, kellest on haigestunud 145.

Tartumaale lisandunud uus juhtum on seotud matuse koldega. Lõuna regioonis on tänahommikuse seisuga kolm kollet – Võru sünnipäev (22 inimest), Itaalia reisi kolle (üheksa haigestunut) ja matuse kolle (11 inimest). Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on koroonaviirusega seoses 153 inimest, kellest 41 on haigestunud.

Lääne regionaalosakonnas on jälgimisel 47 inimest, kellest seitse on haigestunud.

Terviseamet paneb südamele: Kuna lähikontaktiks loetakse olukorda, kus inimesed viibivad teineteisele lähemal kui kahe meetrit ja pikema aja jooksul kui 15 minutit, siis haigena koosviibimisele minek on kindel viis oma sõpru nakatada – sageli viibitakse tunde tihedalt koos kinnises ruumis ning räägitakse valjul häälel. Viimane aitab viiruseosakestel aga veelgi paremini levida.

Kindlasti võiksid ürituste osalejad oma telefoni paigaldada koroonaäpi HOIA, mis aitab võimalikku lähikontakti tõhusamalt tuvastada.

Koroonaviiruse tõttu vajab haiglaravi 22 inimest

20. septembri hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 22 inimest, juhitaval hingamisel on kolm patsienti. Koju ei saadetud ühtegi inimest. Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati kaks.

Pühapäevaks on haiglates lõpetatud 433 COVID-19 haigusjuhtumit 420 inimesega.

20. septembri seisuga on tervenenud 2377 inimest. Neist 1817 inimese (76,4 protsenti) haigusjuhtum on lõpetatud, 560 inimese puhul (23,6 protsenti) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 30,78.

Eestis on kokku tehtud üle 187 000 esmase testi, nendest 2924 ehk 1,55 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed. Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata www.terviseamet.ee/koroonakaart.

Terviseamet rõhutab, et järgmised kolm nädalat on kriitilised viiruse kontrolli alla saamiseks. Terviseamet soovitab edasi lükata või ära jätta kõik perekondlikud kogunemised, peod ja muud üritused. Soovitatav on üritused lükata 3-4 nädalat edasi ja seejärel uuesti olukord üle hinnata. Riskide püsimisel või kõrgenemisel tasub üritus üldse ära jätta või lükata see kaugemasse tulevikku. Kui üritus on täiesti vältimatu, tasub seda teha võimalikult väikeses seltskonnas, järgides kõiki terviseameti välja antud turva- ja ohutusnõudeid. Vajadusel saad konsulteerida mõne terviseameti spetsialistiga.

Kuidas peatada koroonaviiruse levik?

- Kõige efektiivsem meede nakkuse vältimiseks on distantsi hoidmine.

- Rahvarohketes kohtades ja eriti siseruumides, kus ei ole võimalik teiste inimestega distantsi hoida, on soovitav kanda ka maski.

- Kinniseid rahvarohkeid kohti tuleks võimalusel vältida.

- Järgida tuleb kätehügieeni ehk teisisõnu: käsi tuleb pesta tihti.

- Kätepesuks tuleb kasutada sooja vett ja seepi, avalikes kohtades alkoholipõhist käte desinfitseerimisvahendit.

- Aevastamisel või köhimisel tuleb oma suu ja nina katta ühekordse salvrätiga. Kasutatud salvrätt tuleb koheselt visata prügikasti ja seejärel käed puhastada. Salvrätikut puudumisel kasuta oma varrukat (küünarvarre osa), mitte paljast kätt.

- Haigena tuleb püsida kodus, seda ka kergete sümptomitega.

- Mistahes haigussümptomite puhul tuleb kahtlustada koroonaviirust ja helistada oma perearstile.

- Laadi Google Play või App Store'i kaudu oma telefoni mobiilirakendus HOIA, mis teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Samuti saad nii anonüümselt teavitada teisi kasutajaid enda haigestumisest. Rakenduse kasutajate telefonid vahetavad omavahel anonüümseid koode ning riik, rakenduse tootja ega telefoni tootja ei saa teada, kes kellega lähikontaktis oli. Loe lisa www.hoia.me

COVID-19 on piisknakkushaigus, mida põhjustab aevastamisel ja köhimisel inimeselt inimesele ning saastunud pindade ja pesemata käte kaudu leviv SARS-CoV-2 viirus.

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse andmetel on tänase seisuga HOIA mobiilirakendust alla laaditud 127 917 korda ja läbi selle on end haigeks märkinud 44 inimest.

Lisainfot COVID-19 kohta leiab terviseameti veebi- ja Facebooki-lehelt.