"Kui kõige muus osas on valitsuse tegevus olnud arusaadav, asjakohane, proportsionaalne ja ratsionaalne, siis miskipärast on ohuallikana üleval otselennud, sealhulgas riikidesse, kus nakatumisnäitajad ei ole Eestist erinevad," rääkis Samost. Ta tõi välja, et valitsus keeldus sel nädalal lubamast otselende Rootsi ja Norrasse, kus on kahe nädala nakatumismäär 100 000 elaniku kohta samas suurusjärgus Eestiga.

"See ei ole järjepidev ja see ei ole arusaadav. Piirangute puhul on hästi oluline, et need oleks võimalikult paljudele inimestele arusaadavad," märkis ka Sildam.

"Ja siis ise ütleme lätlastele, et miks te ei lase meie inimesi Lätti sõita, kuigi meie nakatumise näitajate vahe [Lätiga] on palju suurem kui Rootsi ja Norraga. See ei ole järjepidev," leidis Samost. "Kuigi - olgem ausad, et majandusminister (Taavi Aas - toim.) kelle käes see pliiats on, möönab, et see ei ole asi, mida peaks säilitama," lisas ta samas.

"Aga siis muutkugi ära. Või kui valitsuses on erinevaid arvamusi, siis vaielgu see selgeks või siis kasvõi öelgu, et praegune koalitsioon ei ole sisemiste erimeelsuste tõttu valmis leevendama otselendude keeldu," ütles Sildam.

Tema hinnangul ei ol reisimisele kehtestatud piirangud asjakohased ning sama leidis ka Samost, kes lisas, et ka saareriikidel pole õnnestunud koroonaviiruse levikut ära hoida.

"Võib-olla me vajaks taas õiguskantslerit, kes sel nädalal koolide kohta ütles, et nende teaduspõhise aluseta kinnipanek ja ka osaline kinnipanemine pole seaduslik," küsis Sildam.

Õiguskantsleri tegevust tunnustas ka Samost, kes märkis, et Eestis on vähemalt üks institutsioon, kes "oskab seaduses näpuga järge ajada ja vaadata, kas mingisuguste võimukandjate sammud on õiguspärased". Ta viitas, et terve teisipäeva, kus tuli teade Peipsiääre valla otsusest koroonaohu tõttu sulgeda koolid ja lasteaiad ning kehtestada muud piirangud, püüdsid ERR-ia ajakirjanikud saada vastuseid justiitsministeeriumist, terviseametist ja sotsiaalministeeriumist, kuid ükski neist ei suutnud väja öelda, et see ei ole õiguspärane.

"Aga jättes erandid nagu Peipsiääre vald ja Tallinna koolides kehtestatud piirangud kõrvale, siis on ametnikud ja poliitikud käitunud väga mõistuspäraselt ja proportsionaalselt tegelike riskidega," märkis Samost.

Temaga nõustus Sildam, kes tõi välja, et öine alkoholimüügi piirang tundub väga asjakohane, sest Tartus andis see väga hea tulemuse (koroonaviiruse leviku peatamisel - toim.). Ka see, et üleriigiline piirang hakkab kehtima alles 25. septembril, on asjakohane, kuna annab aega ettevalmistuste tegemiseks, lisas ta.

Lisaks rääkisid Samost ja Sildam presidendi kõnest riigikogu sügisistungijärgu avamisel ja järgmise sügise kohalikest valimistest ning kaitsekuludest.