"Võlg Gazpromile on veidi vähem kui 330 miljonit dollarit, Euraasia Fondilt saadava laenu suurus, millest me räägime, on 500 miljonit dollarit," ütles ta, lisades, et nii saab Valgevene oma võla Gazpromile täismahus ära maksta.

"Me toetame nii Valgevene majandust kui Venemaa majandust. See tagab maksed Vene tarnijatele, seega pole mingeid viivitusi maksmisel. See on mõlema huvides," sõnas Vene rahandusminister.

"Loomulikult me kuuleme kedagi ütlemas: "Miks olukorras, mis on Venemaa jaoks raske, anname laenu välisriikidele?" Praegusel juhul on tegemist meie väga lähedase kaubandus- ja majanduspartneriga. See tähendab ka tellimusi meie ettevõtetele ja tööhõivet meie firmades," seletas Siluanov.

"Valgevene on usaldusväärne laenaja. Laenude tagasimaksmisel pole olnud viivitusi."