Suurte väekoondiste transport ehk siirmine pole midagi uut. Lääneliitlased toimetasid vägesid Iraaki ning Afganistani. Praegu liigutatakse vägesid Euroopas, kuid seda pole ammu tehtud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Viimasel ajal on seda väga vähe tehtud. Meenutades külma sõda, kui NATO korraldas oma Reforger-õppusi igal aastal, viies vägesid Saksamaale, siis sellises mahus pole seda viimastel aastatel üldse tehtud," tõdes rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teadur Anthony Lawrence.

Euroopa on tihedalt asustatud ning administratiivselt kirju. Takistused on bürokraatia piiride ületamisel ja transpordi pudelikaelad. Mida ida poole, seda lihtsam, ütles Lawrence.

Euroopa Liit ja NATO üritavad piiriületusnõudeid ühtlustada ja taristusse investeerida. Euroopa Komisjon tegi ettepaneku luua kuue ja poole miljardi euro suurune sõjalise mobiilsuse fond.

"Taristu kohapealt tuleb kõigepealt kaardistada vajadused, kuid raha probleemi lahendamiseks pole. Viimaste eelarvekokkulepete tagajärjel vähendati seda fondi," ütles Lawrence.

Oluline taristu pudelikael on Poola-Leedu piiril, kus kogu kaup ühelt rööpalaiuselt teisele tõstetakse. Seal näeb Lawrence Rail Balticus suurt kergendust.

"Rail Baltic on oluline vägede liigutamisel. Raudtee on tõhusam kui maantee. Saab siirata kiiremini ja suuremas mahus. Rail Balticu eelis on ka see, et rööpalaius ühtib ülejäänud Lääne-Euroopaga," selgitas teadur.

Balti riigid on maismaa juurdepääsu seisukohalt isoleeritud. Siin tuleb harjutada maa-, mere- ja õhutranspordi kombineerimist.

Eriolukorra tõttu vähendati oluliselt USA plaanitud suurimat õppust viimasel veerandsajandil Defender Europe 20. Balti riike puudutav osa jäi hoopis ära. Järgmisel aastal on plaanis uus katse.

"Meil on juba järgmised õppused Swift Response 2021 planeerimisel. /.../ Seal on plaanis ameeriklaste dessant Eestisse, kus pataljoni suurune üksus peaks sooritama Kesk-Eestis dessandi," selgitas Defender Europe õppuste planeerija Eestis kolonelleitnant Erkki Roosinurm.

Bürokraatia, taristu läbilaskvus ja viirus iseloomustavad vägede siirmist Euroopas. Eelmisel sügisel toimunud Briti õppusel Tractable toodi Eestisse 800 sõdurit ja 200 masinat. See võttis aega kümme päeva.