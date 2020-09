Tallinna kesklinnas tegutsenud veredoonorikeskus kolis Ülemiste linnakusse

Ülemiste City Tervisemajas juba nädala tegutsenud keskus avati teisipäeval ka ametlikult, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tulevikus plaanitakse kesklinna piirkonda teenindada väljasõitude tihendamisega.

Keskus ootab doonoreid Ülemiste Tervisemajja verd andma tööpäeviti kell 9-17.

"Esimesel päeval külastas meid 75 inimest. See on päris suur arv. Tõsi, järgmistel päevadel oli pisut väiksem külastatavus, kuid siiski piisavalt hea. Me arvame, et siin, Ülemiste linnakus liikuvatele inimestele on see hea koht," ütles PERH-i Verekeskuse juht Ave Lellep.