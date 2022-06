PERH-i verekeskus asub ajutiselt südalinnas

Estonia puiesteele jääb doonorite vastuvõtt kaheks aastaks.

Kolimise käigus suutis verekeskus kõik haiglate tellimused täita ja nüüd loodetakse, et kesklinna on doonoritel lihtsam tulla.

"Ma julgen arvata, et kesklinna asukoht on paljudele tallinlastele kättesaadavam kui Ädala tänav ja ma tahan väga loota, et rohkem doonoreid leiab tee meie juurde," rääkis verekeskuse juhataja Ave Lellep.

"Tegelikult need ruumid siin ei ole ju ehitatud verekeskuse jaoks. Enne oli siin vastas Benu apteek, siin Rimi ja meie oleme lihtsalt kohanenud nende ruumidega ja püüdnud oma tööprotsesse ja doonorite vastuvõtmist siia sobivalt sisse sättida," selgitas Lellep.

Doonori hinnangul on vere annetamine nõrgemate abistamise kõrval ka osa riigikaitsest. "Vere annetamine minu jaoks on ennekõike nõrgemate abistamine. Ja minu jaoks on see ka riigikaitse, sest aidates nõrgemaid muudame enda riigi ka tugevamaks," ütles verekeskuses verd loovutanud doonor.