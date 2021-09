Doonorikeskuse viimine Tallinna kesklinnast Ülemistesse ei mõjutanud vereloovutuste arvu

"Meie vaates on asukoha vahetus igati õigustanud," ütles PERH-i verekeskuse juhataja Ave Lellep ERR-ile.

2009. aasta veebruaris Hobujaama transpordisõlme lähistel Foorumi keskuses avatud vereloovutuspunkt koliti 2020. aasta septembris Ülemiste linnakusse.

Lellepi saadetud andmete kohaselt külastas 2020. aasta esimese kaheksa kuu jooksul DoonoriFoorumit 4558 doonorit, mis moodustas 22 protsenti kõigist selle perioodi Regionaalhaigla verekeskuse külastustest ja õnnestunud vereloovutusi oli neist 3833. Ülemiste doonorikeskust külastati samal perioodil 2021. aastal 4350 korral ehk 21,5 protsenti kõigist verekeskuse külastustest, õnnestunud vereloovutusi oli 3652.

"Rõhutan, et statistilised numbrid aastate kaupa ei anna terviklikku ülevaadet, kuna viimased aastad oleme töötanud pandeemia tingimustes, sealhulgas Ülemiste Doonorikeskuse esimesel tegutsemisaastal," ütles verekeskuse juhataja.

Lellepi sõnul oli kesklinnas asunud DoonoriFoorumi külastatavus viimastel aastatel pidevas languses ja uusi doonoreid lisandus väga vähe, mis andis põhjust kaaluda keskuse mujale viimist.

DoonoriFoorumi efektiivsusnäitaja, mis võtab arvesse vereloovutuste arvu jagatuna keskuse töötajate arvu ja töötundidega, oli aastatel 2015–2019 olnud pidevalt madal, jäädes 0,6 ja 0,7 vahele. "Vastava näitajaga võib rahule jääda, kui see on keskmisel tasemel ehk 0,9 – 1,1," märkis Lellep.

Tema sõnul lähtuti doonorikeskuse uue asukoha valikul eeskätt doonorite vajadustest, kusjuures olulist rolli mängisid ligipääsetavus ühistranspordiga ja parkimisvõimaluste olemasolu. "Ülemiste linnaku puhul on tegemist areneva ja kasvava ärilinnakuga, kus töötavad ning õpivad potentsiaalsed doonorid. Lisaks on piirkond lähedal paljudele elamurajoonidele ning tootmisettevõtetele," märkis Lellep.

"Ülemistesse kolimine vastab pandeemia tingimustes meie ootustele. Eraldi soovime rõhutada, et enamus inimesi tuleb [vereloovutusele] eelregistreerimisega, mis võimaldab meil pandeemia ajal pakkuda sobivaid tingimusi. Ka saame öelda seda, et üürikulu suurusjärk on sama võrreldes Foorumiga," selgitas ta.

"Uute vereloovutuskohtade valiku tähtsaim tingimus on olla lähedal potentsiaalsetele doonoritele, et teha vereloovutus maksimaalselt mugavaks - seepärast sai uueks asukohaks valitud Ülemiste," ütles Lellep. "Need doonorid, kes varasemalt oli harjunud verd loovutama kesklinnas, saavad seda teha kord nädalas Rävala ärimajas, kus oleme taganud doonoritele ka kõrvalmajas tasuta parkimise," lisas ta.

Ülemiste linnaku kodulehe andmeil töötab, õpib ja elab seal üle 12 000 inimese, kuid plaanide kohaselt peaks 2025. aastaks sealsete asukate arv jõudma 20 000-ni.