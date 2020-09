Rahandusminister Martin Helme umbusaldamisavaldus antakse sisse kolmapäeval riigikogu üldistungi eel.

Sotside sõnul ollakse kogu fraktsiooniga ollakse ühtsel seisukohal, et Martin Helme ei saa jätkata ministrina, sest ta on korduvalt valetanud, käitunud ebalugupidavalt, kahjustanud tugevalt Eesti huve ja seadnud ohtu riigi julgeoleku.

Lepingu sõlmimine Freeh, Sporkin & Sullivan LLP ja selle juhi Louis Freeh`ga on vaid üks põhjus, miks Martin Helme ei vääri sotsiaaldemokraatide meelest Eesti valitsuse ministrikohta ja miks teda kolmapäeval koos Reformierakonnaga umbusaldatakse.

"Minister Helmel on kombeks sekkuda jõuliselt teiste ministrite asjaajamisse, olgu see siis Aidu tuulepark, sotsiaalministri haldusala või hoopis Eesti kaitsevõime arendamine. On oluline, et kõik osapooled mõistaksid kohustust selgitada, mis on Martin Helme tegelik huvi sellise käitumismustri puhul," ütles erakonna aseesimees Katri Raik.

"Minister Martin Helme valetamised ja teod näitavad, et omade eelistamine ja läbipaistva riigijuhtimise eiramine on tema korduv muster. Selline teenel ja vastuteenetel rajanev juhtimisstiil ei ole Eestis mitte mingil juhul lubatud ega seaduspärane. Nüüd on peaminister Jüri Ratase kord võtta seisukoht, kas Eesti ikkagi on jätkuvalt õigusriik või võib iga valitsuse liige käituda ainuisikuliselt täpselt nii nagu ta heaks arvab ning kas Martin Helme väärib ikkagi kohta valitsuses," ütles erakonna esimees Indrek Saar.

Reformierakonna esimees Kaja Kallas jäi teisipäeval ERR-iga vesteldes umbmääraseks ning ei kinnitanud, et kolmapäeval umbusaldusavaldus sisse antakse. Tema sõnul vaieldakse alles lõpliku avalduse teksti üle ning umbusaldusavaldus antakse siis, kui tekst lõplikult kirjas.

Kallase sõnul pole jõutud rääkida ka koalitsioonisaadikutega, kas keegi neist on nõus umbusaldusega ühinema.