Rahandusministeerium on Freeh' büroole maksnud kahe kuu eest üle 150 000 euro

Läbi rahandusministeeriumi on Eestit USA-s esindavale advokaadibüroole Freeh, Sporkin & Sullivan juuli ja augusti eest makstud rohkem kui 150 000 eurot konsulteerimis- ja transpordikulude eest.

Rahandusminister Martin Helme annab kirjas riigikogu liikmetele teada, et kahe möödunud kuu eest on advokaadibüroole makstud 179 189,62 USA dollarit, mis on 153 304,25 eurot.

"Tegevuste mõttes sisaldavad (juuli ja augusti kohta esitatud – toim.) aruanded nii otsest konsultantide tööd kui ka väiksemas mahus teenuse osutamisega seotud kulude katmist (transport, lennud). Konsultantide töö sisaldab endas erinevaid õigusteenusega seotud tegevusi: materjalidega tutvumine, arutelud erinevates kanalites, järelepärimiste esitamine, koostöötegevused ametiasutustega Eestis ja USAs jne," selgitab minister oma kirjas.

Helme käest pärisid aru kolm riigikogu liiget: Katri Raik, Andres Sutt ja Jürgen Ligi.

Nad tõid oma pöördumises välja, et Helme palus Vabariigi Valitsuse reservi sihtotstarbelistest vahenditest rahandusministeeriumile eraldada 1,5 miljonit eurot, et tasuda õigusabi lepingu kulud USA advokaadibürooga.

Rahvasaadikud soovisid muu hulgas teada, kas advokaadibüroo on asunud oma lepingut täitma, kas on esitatud juba vastavaid aruandeid ja kui palju neile tehtud töö eest on makstud.