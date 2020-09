Peep Pahv: Eesti seadused spordipettuse osas on absurdselt leebed

Mõlemale ajakirjanikule olid paljud Alaveri toimikus kirjas olnud asjad juba varem teada, kuid siiski leidus seal ka väikseid üllatusi.

"Minu jaoks oli üllatus see, et Mati Alaver enda meiliaadressilt nii lihtlabaselt kirjutabki, mida tarvitada ja mis aineid," ütles Värv ja lisas, et dokumentidest tuli välja, et ta kasutas ka varjunimedega meiliaadresse, muu hulgas kirjuta ta näiteks Luka Modrici nime alt.

Pahv oletas, et Alaver läks julgeks, sest tal tekkis karistamatuse tunne, kuna 2011. aastal suutis ta Andrus Veerpalu dopinguskandaalist karistuseta välja tulla.

Värv lisas, et ajakirjanikele näidati erinevatest toimikutest siiski väikest osa, sest neid oli tegelikkuses palju rohkem.

Prokuratuur soovis luua pretsedendi

Pahv ütles, et tema hinnangul ei olnud uurimine Eestis piisav.

Värv nõustus ja lisas, et jäi mulje nagu sooviti lihtsalt luua kohtupraktikas pretsedent

"Millega muidu seda ülimat leebust ja pealiskaudset uurimist seletada," sõnas Pahv ja lisas, et ka terviseamet peaks asja tõsisemalt sekkuma.

Austrias uuritakse seda teemat spordipettuse paragrahvide all, ütles Värv ja lisas, et näiteks Algo Kärp seal ütlusi andma ei pea, kuna ta ei osalenud Seefeldi MM-il.

"Kui see spordipettus oleks ka Eestis samasuguse karistuse all /---/, siin saaks neid palju suuremalt vahele võtta. Aga Eesti seadused on absurdselt leebed sellise asja suhtes, see on ju täielik jama," ütles Pahv.

Alaver oli Eestis küll oluline, kuid mitte terves süsteemis

Pahv ütles, et kogu dopinguskandaalis oli suusatamine ainult üks sektor ja kindlasti mitte kõige tulusam. Alaver mängis tema hinnangul kõrgemat rolli ainult suusatamises.

"Me ei saa öelda, et ta positsioon oli hüperkõrge. Tegeles oma asjadega ja meilivahetusest tuleb välja, et nad olid partnerid Schmidtiga," ütles Pahv ja lisas, et keegi kellelegi omavahelises vestluses käske ei jaganud.

"Kes teab, äkki ta ise ütles, et kutsuge mind kindraliks. See ei tähenda, et ta oli seal kõige kõrgem vennike," lisas Värv.

Samas olid mõlemad ajakirjanikud nõus, et Eesti tasemel oli Alaver just kõige tähtsam niiditõmbaja.

"Jääb mulje nagu Mati Alaver mõtles, et ta on kõikvõimas /---/, et ta võib teha, mis ta tahab. Sest ta oli Eesti suusatamise A ja O. Kõik käis nii, nagu tema tahab, ta oli sisuliselt nagu jumal siin," sõnas Pahv.

Doping on spordis vältimatu

"Näha on, et dopinguga jäädakse vahele igal imealal, eks ta ongi spordist üks osa," arvas Pahv.

Värv lisas, et kõik katsetavad ja kompavad piire, iseasi on see, kes sellega vahele jääb. Ta lisas, et palju räägitakse norrakate dopingukasutamisest, kuid esmalt tuleks ikka Eesti-siseselt asjad korda saada.

"Kui ongi sportlane, kes selle dopingu najal väga tippu ei jõua, see on ju ta enda tervis, mis ta sinna joonele paneb. Kas seda on ikka vaja?" arutles Värv.

Lisaks lootsid spordiajakirjanikud, et tulevased noored sportlased nende skandaalide tõttu kuidagi ei kannata ja suusatamine Eestis saaks jalad alla.

"Loodan, et see kogu loo vari ei lange tänastele noortele. Et neid mingite vanameeste pattude pärast ei karistaks," ütles Pahv.