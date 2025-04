Kaljulaid: nüüd saab Peep Pahv rahulikult ja hingega oma tööd edasi teha

Eesti Olümpiakomitee president Kersti Kaljulaid sõnas saates "Otse uudistemajast", et sportlaste väärkohtlemine nii vaimselt kui ka füüsiliselt ei ole tänapäeval vastuvõetav ning täpsustas, et probleemne komberuum pole üldsegi seotud spordiga, vaid kogu ühiskonnaga.

"Me kõik oleme näinud neid seriaale, kus sakslased, ameeriklased ja teised tegelevad sellega, kuidas nad kohtlesid oma sportlasi. Ütleme nii, et kui riigi suuruse näitaja on muuhulgas ka see, kui palju saadakse medaleid, siis saab inimesest jälle masinavärgi osa. Selline sportlaste kohtlemine tänapäeval ei ole enam vastuvõetav," ütles Kaljulaid saates "Otse uudistemajast".

Ühtlasi tõi Eesti Olümpiakomitee (EOK) president välja, et väärkohtlemise probleem ei ole tegelikult üldse spordiga seotud.

"Miks me räägime spordist? Meil on Eesti ühiskonnas palju inimesi, kes arvavad, et molli anda ongi mõistlik lahendus ehk me ei peaks võtma sporti eraldi. Sport on üks tavaline Eesti elu osa ja need probleemid, mis on meil spordis, on meil ka kodudes, ühiskonnas, liikluses ja selle lahendus on ainult see, et meie kodud peavad saama vägivallast vabaks. Kui väike inimene sünnib, siis ta ei tule rusikad püsti. Väike inimene tuleb siia ilma ja kui tema on näinud ainult austavat kohtlemist, siis kasvab üles ka selline suur inimene ja siis ei ole meil seda muret, et meie ühiskond on kuri. Ma ei tahaks üldse rääkida spordist, kui mingist eraldi koledast nähtusest," ütles Kaljulaid.

Eesti Korvpalliliidu poolt algatatud distsiplinaarmenetlust treener Peep Pahvi suhtes kommenteeris Kaljulaid vaid nii palju, et loodab, et Pahv teeb oma tööd edaspidi paremini.

"Peep on teinud hingega oma asja ja need kohad, kus ta on läinud üle piiri, seal on Eesti Korvpalliliit juhtinud tähelepanu üsna jõulisel viisil ja mina arvan, et nüüd saab Pahv teha rahulikult ja hingega oma asja edasi, loodetavasti siis paremini," lausus EOK president.

Kaljulaid tõdes ka, et on mitmel korral se kuulnud spordiplatside ääres venekeelset sõimu, mida ta Eesti ühikonnas kuulda ei soovi.

"Minu jaoks on see nagu me polekski ära tulnud Nõukogude Liidust, kui me neid venekeelsed rumalaid väljendeid kasutame."

Eesti Olümpiakomitee ning Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse eestvedamisel anti 6. aprillil avapauk kampaaniale "Sõnal on jõud" (teisisõnu valge kaardi kampaania).

EOK kampaania Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Selle keskmes on verbaalse vägivalla ennetamine ja turvalise spordikeskkonna toetamine, mis Kaljulaidi sõnul ei ole üldsegi seotud ainult lastespordiga, vaid on suunatud ka täiskasvanutele.

"Mis oli ütleme positiivne kõrvalnäht selle Pahviga seotud aruteluga, et ma sain aru, et väga suur hulk spordiavalikkust mõtleb, et me tegeleme siin selle valge kaardi kampaanias spetsiifiliselt lastespordiga. Ei tegele. Me tegeleme Eesti ühiskonna üldise kultuuri ja tegelikult meie komberuumiga. Mina küll ei arva, et kui need sportlased saavad täiskasvanuks ja neid on sinnamaani hästi koheldud, siis nüüd edasi ropendame ja teeme teisiti asju, sest nüüd on ta täiskasvanud gladiaator. Kui ma mõtlen meie edukamate sportlaste peale ja ka teistes valdkondades edukate inimeste peale, siis tihti nad tulevad tegelikult toetavast keskkonnast," ütles Kaljulaid.

Teine viimasel ajal tähelepanu pälvinud figuur Eesti spordis on Aivar Pohlak, kes pürgib taas Eesti Jalgpalli Liidu presidendiks. Kaljulaid on igati selle poolt, et iga kandidaadi puhul tuleb pidada diskussioone, kuid kellegi võitu ta ennustada ei soovi ega enda sõnul oskagi.

"Ma ei saaks midagi arvata EOK presidendina ja ma ei oskaks midagi arvata ka tavakodanikuna. Ma ei ole mitte kunagi selles elus palli väravasse löönud. Mis asja on minul sellesse diskussiooni?" sõnas Kaljulaid.