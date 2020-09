ERR-i kasutuses on Eesti Washingtoni saatkonna maikuine memo, milles seisab, et Louis Freeh maine Washingtonis ei ole laitmatu ning mitmed saatkonnaga vestelnud isikud on soovitanud mainekaalutlustel Freeh´ga ametlikest tihedatest kontaktidest hoiduda.

20. aprillil saatis rahandusminister Washingtoni suursaatkonnale infopäringu kolme advokaadibüroo osas. Mai keskpaigas saadetud vastuses märgib saatkond, et tegeles kahe suunaga: esiteks, leiti kontaktid kõikide nimetatud büroodega ja võeti nendega ühendust; teiseks, kasutati avalikke allikaid, aga ka saatkonna kontaktide võrgustikku täiendava taustainfo hankimiseks.

Freeh, Sporkin & Sullivan LLP kohta märgib saatkond, et see on kolme endise kohtuniku asutatud advokaadibüroo, mis teenindab peamiselt tippettevõtteid, teisi advokaadibüroosid ja füüsilisi isikuid. Nende peamine tugevus on saatkonna hinnangul büroos töötavate inimeste varasem kogemus prokuratuuris ja kohtutes. Nende rahvusvaheline võrgustik on aga oluliselt väiksem kui kahel teisel bürool, ent ka neil on harukontoreid väljapool USA-d, sealhulgas kaks Euroopas (Londonis ja Roomas).

Louis Freeh isiku suhtes on aga saatkonna memo äärmiselt kriitiline. ERR avaldab selle osa muutmata kujul:

"Saatkonna praegustest ja varasematest kontaktidest USA eriteenuste ja rahandusmaailmaga seotud isikutega on märkimisväärset tagasiside tekitanud vaid Louis Freeh isik, kelle osas oleme kogenud valdavalt kriitilisi hinnanguid, mis jaotuvad peamiselt kolme kategooriasse. Esiteks, Freeh hiljutisest tegevusest on toodud välja seoseid korrumpeerunud isikute esindamisega, mis on meiega vestelnud vaatlejate hinnangul Freeh mainet Washingtonis kahjustanud. Teiseks, Freeh´ga õigusabiteenuste osas vahetult kokku puutunud isikud on kirjeldanud Freeh´d koostööpartnerina ebausaldusväärsena. Kolmandaks, temaga varasemalt - 1990. aastatel - kokku puutunud USA luure- ja vastuluurega seotud isikud on Freeh´le ette heitnud toonast väidetavalt liigset soovi arendada ka tundlikes küsimustes Venemaaga koostööd. Kuigi saatkonnal puudub võimalus erinevaid väiteid iseseisvalt kontrollida, saame kuuldu valguses siiski nentida, et Freeh maine Washingtonis ei ole laitmatu ning mitmed meiega vestelnud on soovitanud mainekaalutlustel Freeh´ga ametlikest tihedatest kontaktidest hoiduda. Teiste päringu objektideks olevate büroode kohta selliseid hinnanguid saatkond kuulnud ei ole."

Eeltoodust johtuvalt soovitab saatkond valida kahe teise advokaadibüroo vahel.

Saatkonna hinnang on saadetud välisministrile ja rahandusministrile, mõlema ministeeriumi juhtivatele ametnikele, aga ka riigisekretärile ja peaministri välisnõunikule.

Memos seisab, et pärast kolme advokaadibürooga kontakti võtmist, vastasid kõik kolm esmalt kirjalikult ning olid seda tehes "avatult ja meeldivalt häälestatud". Toimunud suhtluse põhjal jäi saatkonnale mulje, et "teised Eesti riigiasutused on kõigi kolmega varasemalt ühenduses olnud". Kaks bürood pidasid vajalikuks märkida, et nad on selgitanud varasemalt Eesti osapooltele oma võimalikke huvide konflikte.

Saatkonna teatel olid kõigil kolmel bürool kogemusi valgekraeliste kuritegude uurimisel ja kannatanute esindamisega. Kõik kolm bürood olid varasemalt osalenud ka rahvusvaheliste piiriüleste valgekraeliste kuritegude kaasuste lahendamisel.

Paralleelselt advokaadibürooga Freeh, Sporkin & Sullivan LLP tegutseb ettevõte Freeh Group International Solutions, LLC, mis keskendub riskide hindamisele ja juhtimisele. Freeh, Sporkin & Sullivan LLP partner Louis Freeh on ettevõtte Freeh Group International Solutions LLC juht.

Välisminister Urmas Reinsalu on öelnud, et tema ministeeriumisse USA saatkonnast laekunud taustainfos oli kriitikat rahandusministeeriumi palgatud advokaadibüroo toonase omaniku Louis Freeh' suunas. Reinsalu sõnul oli tegemist taustamemoga, kus oli toodud infot eravestlustest inimestega ja millest tehti järeldused Freeh' isiku kohta.

Memos Freeh kohta avaldatu ei ole siiani olnud täismahus avalik.

Lehekülg memost. Autor/allikas: ERR

Lehekülg memost. Autor/allikas: ERR