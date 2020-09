SeiklusFesti päevajuhi, seikleja Väino Laisaare sõnul oli festival hea võimalus Ida-Virumaa seikluspotentsiaali tutvustamiseks. "Tegelikult on rõõm tõdeda, et Ida-Virumaa seikluspotentsiaali kasutatakse. Sest kui päris aus olla, siis Tallinna ja sealt Lääne-Eesti poolt vaadates on see Ida-Virumaa suhteliselt hall ala. Enamik inimesi käib Peipsi ääres sibulateel käimas ja söömas ja sõitmas ning võibolla mõni jõuab ka Kauksi randa Peipsi järve ujuma, aga sellega paljude jaoks asi piirdub. Üksikud Narvas käimised ka ja need uhked spaad, mis sinna kanti jäävad. Aga pigem selliseid käimata kohti on valdava osa Eesti jaoks selgelt rohkem," ütles Laisaar.

Üks harjutus, mida sai SeiklusFestil proovida, oli taarakastidest torni ehitamine ning seda proovis ka pealinnast Kohtla-Nõmmele tulnud Helen Vorobjova. "Väga äge oli ja esimene kord ning üleval ikka ajas kõikuma, aga väga vahva kogemus. Lisaks käisin SeiklusFestil ka kanuuga sõitmas ja jalgsimatkal," rääkis Vorobjova.

Esialgu kevadel toimuma pidanud, kuid koroonaaja tõttu sügisesse nihkunud SeiklusFest tahetakse teha traditsiooniliseks. "Ta võiks liikuda Ida-Virumaal erinevatesse kohtadesse. Võibolla tasuks teha nii, et kaks aastat on ühes kohas ja siis kaheks aastaks liigub teise kohta. See tooks tähelepanu erinevatele Ida-Virumaa tahkudele," sõnas SeiklusFesti projektijuht Ingrid Kuligina.

Kokku osales kahel päeval SeiklusFestil ligi tuhat huvilist.