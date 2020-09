Nordica loodab tänavuse aasta lõpetada 23 miljonist väiksema miinusega

Euroopa Komisjoni riigiabiloa kokkuvõtte hinnangul ähvardab Nordicat pankrot ning ettevõtte tegevuskahjumiks kujuneb tänavu 23 miljonit eurot. Nordica juhatuse esimehe Erki Urva sõnul põhineb Komisjoni raport kevadistel prognoosidel ning praegusel hetkel käib jutt juba teistsugustest numbritest.

Tema sõnul loodab lennufirma tänavu lõpetada väiksema miinusega. "Tegemist on väga keerulise ajaga kõikidel lennufirmadel, kui vaadata, mis siin toimub. Kui praegu just öeldi ka välja, et Tallinna lennujaamas on umbes 10 protsenti eelmise aasta sama aja mahtudest säilinud ja kui keskmine täituvus on allapoole 50 protsenti, siis kõik põletavad raha kahjuks Tallinnas," ütles ta ERR-ile.

Euroopa Komisjon on andnud ka loa 30 miljoni euro suuruse riigiabi andmiseks, valitsus pole lennufirma toetamist jätkuvalt otsustanud. Urva sõnal ollakse riigiabi teemal kontaktis pea igapäevaselt. "Me loodame väga, et sel neljapäeval valitsus ehk arutab seda asja oma istungil," ütles ta.

"Me ikkagi elame tegelikult väga ilusti edasi praegu. Eks ettevõtted on teinud väga suuri muudatusi oma tegevuses, oleme meeletult kulusid kärpinud ja viinud oma kulubaasi nii madalaks kui võimalik, meil on erinevate allhankijatega kokku lepitud soodustingimusi, kui räägime lennukite liisingust ja sellest edasi, kulubaas on väga alla viidud," rääkis Urva lennufirma olukorrast.

Majandusministeeriumi asekantsleri Ahti Kuninga sõnul on Nordica muude lennundusettevõtetega võrreldes heas seisus. Kuninga sõnul on Nordical ka teistsugune ärimudel, mis on end tänaseks tõestanud.

"Kui me vaatame teised ettevõtted, kui palju on raha antud – Lufthansale kuus miljardit, Air Balticule eelmisel aastal 200 miljonit, sel aastal 300 miljonit, siis Nordica augu katmiseks küsime 30 miljonit, see on hoopis teises suurusjärgus kui kommertsfirmades," rääkis ta.

Riigikogu majanduskomisjoni esimehe Sven Sesteri sõnul tuleb käesolev aasta Nordica jaoks siiski miinusega, mis ulatub kümnetesse miljonitesse.

"Iseenesest need kunagised äriplaanid on ammune minevik. See aasta tuleb ikka väga suure miinusega, see on paratamatu, ega see väga suurt imestust ei tekita," märkis Sester.