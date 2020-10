Aasa sõnul pole riigil plaanis Nordicat erastada

MKM-i kinnitusel on Eesti Euroopa Komisjoniga kokku leppinud Nordica riigiabist väljumise strateegia, mis näeb ettevõtte rekapitaliseerimist 22 miljoni euro erarahaga ette ühe võimalusena. Komisjon pakub aga ministeeriumi teatel teisigi lahendusi, mis selguvad mõne aja jooksul.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas (Keskerakond) ütles, et praegu plaani Nordica erastamiseks ei ole.

"See on sinna võimalusena sisse kirjutatud. Ma ei saa öelda, et meil täna oleks plaani (erastamiseks). Meil on täna esimene plaan see, et Nordica kui lennuettevõte jääks ellu. Me kindlasti ei pea täna plaani Nordicat müüa, sest tänases olukorras ei ole ka ettevõtte müük võimalik. Kõigepealt on vaja ettevõte käima saada ja siis teha sealt järgmised otsused," lausus Aas.

Samas ei välista Aas, et tulevikus võib Nordica erastamine päevakorda kerkida.

"Lennuettevõtete puhul nagu iga transpordiettevõtte puhul tuleb aspekte väga põhjalikult kaaluda – kas erastada, ja kui erastada, siis mis ulatuses erastada, et jätta võib-olla riigile ka mingi osa, et olla protsessis tulevikus ka sees. Sest miks meil Nordicat vaja on? Meil on teda vaja ainult selleks, et meil oleks nii-öelda tagavaraväljapääs," rääkis Aas.

Riigikogu majanduskomisjoni esimees Sven Sester (Isamaa) ütles, et kui riigi huvi on hoida otseliine, siis riik peaks olema valmis Nordicasse panustama. "Kui Nordica jääb vaid allhanke tegijaks, et tegeleb vaid välisriikides allhanketeenusega, siis ma pikas perspektiivis ei näe vajadust, miks riik peaks seal sees olema, isegi kui see ettevõte toodab kasumit," märkis Sester.

Aas avaldas lootust, et valitsus langetab Nordica toetamise otsuse järgmisel nädalal.