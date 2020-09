Tartu Ülikooli majandusprofessor ja eelarvenõukogu esimees Raul Eamets ütles, et kriisi ajal on eelarvedefitsiit normaalne, kuid järgmise ja ülejärgmise aasta puudujääk võiks olla praegu kavandatust väiksem, sest prognooside järgi peaks raskem aeg olema siis juba selja taga.

Eamets rõhutas, et jooksvaid kulusid ei tohiks katta laenurahaga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me võime sattuda olukorda, kust avastasid ennast Kreeka ja Portugal, kus me avastame, et meil on sotsiaalkindlustuse ja tervishoiukulud laenuraha peal," ütles Eamets.

Hetkel Eamets ülelaenamise ohtu ei näe ja olukorras, kus intressid on negatiivsed, on igati normaalne riigil laenu võtta. Pikaajalist perioodi vaadates tuleb aga tema sõnul mõelda, kas püsikulude katmine laenurahaga on jätkusuutlik. "Me ei ole selles päris veendunud," sõnas Eamets.