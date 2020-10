"Riiklik kohtuekspertiisi komitee sai sel nädalal 15 uut drooni. Varustus laekus tänu aastateks 2014-2020 koostatud Läti-Leedu-Valgevene piiriülesele koostööprogrammile. See viidi ellu Euroopa naabruspoliitika instrumendi raames, Euroopa Liidu eelarvest," öeldakse Valgevene kohtuekspertiisi komitee veebiküljel, mida vahendasid Läti ringhääling ja veebiväljaanne EUobserver.com.

Programmi maksumus on 850 000 eurot ning droonid anti üle 16. septembril.

Läti ja Leedu ametnikud väljendasid EUobserverile lootust, et Valgevene võimud, mis seni on ignoreerinud igasuguseid demokraatianõudeid, järgivad droonide kasutamisel abiprogrammi raames kokku lepitud tingimusi nagu näiteks õnnetuskahjude hindamine, mitte aga opositsiooni meeleavalduste ja nende juhtide jälgimine. "Seda varustust tohib kasutada ainult kokkulepitud eesmärgil," ütles anonüümne Läti diplomaat EUobserverile.

Valgevene kohtuekspertiis teatas, et droone hakatakse kasutama "kuriteopaikade inspekteerimisel ja avaliku korra tugevdamiseks". Neid rakendatakse mitte ainult pealinnas Minskis, aga ka Grodnos, Vitebskis ja nende oblastites.

Valgevenele üle antud droonid on "varustatud foto- ja videovõimekusega, mis lubab kuriteopaika vaadelda ning aitab märgatavalt kaasa kuritegude uurumisele", öeldakse Valgevene võimude teates.

Leedu esindajate sõnul anti droonid üle vastavalt varasematele kokkulepetele. Aga Leedu on alates 9. augustist (kui toimusid laialdaselt võltsitud presidendivalimised - toim.) peatanud kõik EL-Valgevene ühisprojektide raames plaanitud väljamaksed Valgevenele, teatas Leedu.

Euroopa Liidu välisteenistuse (EEAS) andmeil ei ole droone seni veel kasutatud ning protestide vastu ei saaks neid nagunii kasutada. "Droonide tehniliste karakteristikute alusel ei saa neid kasutada isikute kindlakstegemiseks, kuna need on mõeldud kuriteopaikade vaatlemiseks," märkis EEAS.

Samas esitasid Läti, Leedu ja Valgevene tarnitud droonide funktsioonide kohta erinevaid andmeid. Läti diplomaadi sõnul saab neid kasutada piiri valvamisel ning looduskatastroofide ja õnnetuste puhul. Leedu diplomaadi sõnul hakataks neid kasutama piiri jälgimisel ning kuriteopaikade vaatlemisel. Valgevene võimude teatel kasutatakse droone inimtekkeliste ja loodusõnnetuste ning liiklusavariide puhul ja kadunud inimeste otsimisel metsas.

EUobserveriga rääkinud Valgevene opositsiooni esindaja ütles, et Euroopa Liidu esindajate sõnad ei tekita temas kindlust. "Kes saab tagada, et neid ei hakata kasutama protestide laialiajamiseks? Vabandus, et neid ei hakka kasutama miilits, vaid kohtuekspertiis, on haletsusväärne... Kas neil (Euroopa Liidul - EUobserver) pole üldse südametunnistust ega ajusid?" küsis Valgevene opositsionäär.