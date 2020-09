Kõlvarti sõnul otsustati riigi poolt antud rahastamise sõnumit, et käivitatakse hanked ning minnakse haigla ehitamise projektiga edasi. Praeguseks on kinnitatud ja kehtestatud Tallinna haigla detailplaneering. Kõlvarti sõnul käivitatakse järgmiseks meditsiinitehnoloogia eelprojekti hange.

"Otsustasime, et käivitame hanked. See võtab aega, nii kaua kui saab selgema sõnumi riigikogu poolt," ütles Kõlvart, viidates, et praegu on tegu alles riigieelarve eelnõuga.

Riigieelarvest eraldatava rahaga alustatakse haiglakomplekis projekteerimist.

Kõlvarti sõnul on riigi poolt antud rahastamise otsusega "väga tugev sõnum", linn liigub projektiga edasi ning arvestatud on ka linna omavahenditega, kuigi algusest peale oli selge, et Tallinn omal jõul haiglat välja ei ehita.

"Algusest peale ütlesime, et Tallinn ei suuda iseseisvalt seda ellu viia, maht on nii suur, ligi pool miljardit eurot. Ilma riigi või Euroopa kaasrahastuseta on see võimatu. Tegemist ei ole vaid Tallinna projektiga," ütles Kõlvart, ja lisas, et linna osalus peaks olema ligikaudu 100 miljonit eurot.

Plaanide järgi peaks riigilt ja Euroopa Liidult tulema 380 miljonit eurot.

Tallinna haigla ei hakka teenindama ainult tallinlasi, vaid suuremat piirkonda.

"Tegemist on päris suure projektiga. Palatite arv annab mõista, kui suur haigla tuleb. Jutt käib 547 ühekohalisest palatist, kokku on haiglas pinda umbes 140 000 ruutmeetrit," märkis Kõlvart.

Linnapea sõnul näitas koroonakriis eriti teravalt, et praegune tervishoiutaristu Tallinnas on vananenud ja ebapiisav.

"Tallina haigla ehituse vajadus on juba ammune ja see vajadus on eksistentsiaalne, sest praegused haiglahooned ei anna võimalust meditsiini arendada. Hoonete renoveerimine ei annaks ka väga palju, sest tehnoloogia areneb nii kiirest ja vanad hooned ei anna võimalust uutele tehnoloogiatele ja põhimõtetele. Seda näitas kahjuks ka kevadine koroonakriis, kui hoonete struktuur ja disain ei võimaldanud epideemia olukorras erinevaid osakondi piirata ja haigla tööd vastavalt epidemioloogilisele olukorrale korraldada," rääkis Kõlvart.

Tallinna haigla rajamise rahastamist riigieelarvest kinnitas varem riigihalduse minister Jaak Aab, kes nimetas seda riigi kinnisvarainvesteeringute lähiaastate suurimaks projektiks.

Sotsiaalministeeriumist öeldi, et Euroopa Komisjoniga algavad läbirääkimised haiglate investeeringute tegemiseks üle Eesti, sealhulgas taotletakse aastateks 2021-2026 Euroopa Liidu vahenditest 380 miljonit eurot Tallinna haigla projekteerimiseks ja rajamiseks.

Haigla kerkib Lasnamäele Narva maantee äärde Lauluväljaku lähedale ning selle ehitamise hinnaks on prognoositud 500 miljonit eurot.