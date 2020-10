Ehitusettevõtjate liit ja ehitusmaterjalide tootjate liit pöördusid valitsuse ja riigikogu poole, et paluda 2021. aasta riigieelarvest ehitussektorisse senisest suuremaid investeeringuid. Liidud tõid välja, et majanduslangusega kukuvad ära erainvesteeringud ja seetõttu on riigipoolne panus hädavajalik.