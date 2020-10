Palmer: Xfly pakub suurtele lennufirmadele Eestist lendamise teenust

Nordica tütarfirma Xfly tegevjuht Jan Palmer ütles ERR-ile, et lennufirma valmistub Soome turule minekuks, kuid on pakkunud mitmele suurele lennukompaniile ka oma teenuseid otselendudeks Tallinnast.

Valitsuskabinet võib neljapäeval otsustada Nordicale 30 miljoni euro ulatuses riigiabi andmise. Esialgse kava kohaselt peaks sellest 10 miljonit minema Nordica tütarettevõtte Xfly kaubamärki kasutava Regional Jeti võlgnevuste katteks.

Xfly tegevjuht Jan Palmer ütles ERR-ile, et võlgnevused on tekkinud koroonapandeemia mõjul. Tulevikku vaadatakse optimistlikult - kolmapäeval teatas Soome rahvusringhääling Yle, et firma läheb Soome turule ning plaanib alustada lende Soome siseliinidel.

"Soome on piirkond, kus meil on potentsiaali tulevikus rohkem tegutseda. Selleks, et seal lendama hakata - kas Stockholmi või Helsingisse, peab olema hea baas ja ühine arusaam, mis puudutab maksuasju ja töösuhteid. Nii et me valmistame endid Soome turule minekuks ette, et meil oleksid Soomes baseeruvad meeskonnad," sõnas Palmer.

Palmer lisas, et on tegevuse Soome laienemise osas optimistlik. "Isegi kui meil ei ole praegu midagi paberil, siis näiteks SAS (Xfly lepingupartner - toim) opereerib praegu ühte liini Soome läänerannikult Stockholmi. Ja meil on veel silmapiiril siseliine Soome väiksematest kohtadest Helsingisse."

Ettevõttel on kolme eri mõõduga lennukeid ning see loob eelise väiksemate liinide teenindamiseks. Arvatavasti taastuvad peagi SAS-i Tallinna-Stockholmi ning Tallinna-Kopenhaageni liinid. Viimane loodetavasti samuti Xfly partnerlusega. Palmeri sõnul käivad läbirääkimised mitme suure kompaniiga otselendudeks Tallinnast. SAS-iga jätkatakse Stockholmi liinil. LOT-iga jätkub Varssavi liin, mis koroona tõttu oli vahepeal kinni.

"Olen pakkunud meie teenuseid otselendudeks Tallinnast Air Balticule, kes soovib kindlat tüüpi lennukit, mis on natuke suurem. Sama oleme teinud Finnairiga ja muidugi räägime Lufthansaga. Tõsi - mitte küll Frankfurti, kuid Xfly oleks hea partner Münchenisse lendudeks. Me uurime kõiki võimalusi, sest me oleksime hea alternatiiv ja ka kõige kuluefektiivsem," rääkis Palmer ERR-ile.

Küsimusele, kui suur tuleb Xfly tänavune kahjum, vastas Palmer, et see on kahjum ja selle suuruse üle ei taha ta spekuleerida.

Riigiabiks saadav summa on Palmeri sõnul mõeldud koroonapandeemiast tingitud kahjude katmiseks, mitte ettevõtte arendamiseks, sest seda suudetakse teha niigi.