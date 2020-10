Soome lennufirma Finnair teatas kolmapäeval oma selle aasta kolmanda kvartali majandustulemusi avalikustades teisest järjestikusest kahjumist ning lisas, et eeldatavasti on samasugust kahjumit oodata ka neljandas kvartalis. Finnairi tegevuskahjum juulist septembrini oli 167 miljonit eurot.

"Reisipiirangud, mis Soomes on iseäranis karmid, on meid oma plaanide elluviimisest kõrvale kallutanud ning me pidime tegutsema piirangute tingimustes kogu kvartali jooksul," ütles ettevõtte tegevjuht Topi Manner pressiteates.

Finnair teatas praegusele olukorrale viidates, et prognoosib aasta lõpuks käibe ja tulu vähenemist eelmise aastaga võrreldes 70 protsendi võrra.

Ettevõtte teise kvartali kahjum oli 174,3 miljonit eurot, aasta tagasi teenis 55,9 protsendi ulatuses Soome riigile kuuluv ettevõte kolmandas kvartalis 95 miljonit eurot kasumit, vahendas ajaleht Helsingin Sanomat.

Ettevõte tunnistas, et kolmas kvartal ei toonud loodetud kasvu - kui eelmise aasta kolmandas kvartalis vedas Finnair 4,1 miljonit inimest, siis nüüd ainult pool miljonit. Ehkki lendude arvu on drastiliselt vähendatud, lendavad lennukid endiselt pooltühjalt - täituvus on alla 40 protsendi.

Ettevõtte netomüük kahanes aastases võrdluses 88,7 protsenti - kui eelmise aasta kolmandas kvartalis oli see 865,4 miljonit eurot, siis tänavu kõigest 97,4 miljonit.

Mõningaseks leevenduseks oli ettevõttele kaubavedude tugev nõudlus, tänu sellele suutis Finnair taasavada mõned lennud Aasiasse.

Praegune olukord kahandab Finnairi varusid mitme miljoni euro võrra päevas - selle kassavoog oli teises kvartalis 464 ja kolmandas kvartalis 267 miljoniga miinuses.

Finnair teatas kolmapäeval ka, et suurendab oma kärpeplaane 40 miljoni euro võrra, kokku 140 miljonini ning vähendab personali aasta algusega võrreldes 1100 inimese võrra.

Lisaks vitas Finnair soovile muuta senist ettevõtte pensioni skeemi, lootes sellest 85 miljoni eurost säästu.