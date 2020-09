Xfly tegevjuht Jan Palmer ütles, et firma tuleb Soome turule, kuna otsib uusi allhankelepinguid uutele liinidele. "Me peame läbrääkimisi mitme kompaniiga," märkis Palmer Soome ringhäälingule Yle.

Xfly on teinud Skandinaavia lennufirmale SAS juba aastaid allhanke korras siselende.

Xfly plaanib luua oma baasid Tampere-Pirkkala ja Turku lennujaamadesse, kus hakatakse värbama personali ning üheks nõudeks tööle saamisel on rootsi keele oskus. Ei saa olla juhus, et Xfly loob endale baase lennuväljadel, kust SAS plaanib juba oktoobri lõpus taastada lennud Stockholmi Arlanda lennujaama, tõdeb Yle.

Ajal, kui lennundusturg hakkab koroonakriisist taastuma ja lennureisijate hulk ei ole veel saavutaud oma tavapärast taset, on mõistlik kasutada väiksemaid lennukeid, märgib Yle. Seepärast SAS ilmselt allhankefirmasid kasutabki, et nendel on väiksemad lennukid.

Regional Jet OÜ omanikuks on 51 protsendiga Eesti riiklik ettevõtte Nordic Aviation Group AS ja 49 protsendiga Poola riiklik lennufirma LOT. Firma kasutas enne koroonapandeemiat 24 reisilennukit, mille hulgas olid 70-kohaline ATR-600, 88-kohaline CRJ900 ja 118-kohaline Embraer 190. Firma palgal oli enne kriis 600 töötajat ning sel olid oma tugibaasid Poolas, Taanis ja Rootsis.

Xfly plaanid võivad tähendada, et lennuühendus Soome regionaalsete lennujaamadega Joensuul, Jyväskyläs, Kajaanis, Kemis ja Kokkolas jätkuvad. Samas on neist marsruutidest huvitatud ka Finnair, märgib Yle.

Lendude teenindaja selgub riigihankel ja riik hakkab katma lennufirmale regionaallendudega tekivat kahjumit.