Tallinna linnavalitsus ei toetanud Salme Reegi mälestusmärgi rajamist

Linnavalitsuse hinnangul vajab mälestusmärgi rajamine laia avalikku huvi ning põhjalikku kaalumist ja arutelusid asjatundjatega.

"Tallinna linnavalitsus hindab kõrgelt legendaarse näitleja märkimisväärset panust Eesti näitekunsti. Meeldejäävad on tema filmirollid ning osatäitmised tele- ja raadioteatris. Mitmed põlvkonnad on üles kasvanud tema loetud unejuttudega Eesti Raadios. /.../ Mälestusmärkide paigaldamine avalikku linnaruumi on ühiskondliku kokkuleppe küsimus, kus on eeldatav laiem avalik huvi. Oluliste isikute, sealhulgas Eesti kultuuritegelaste mälestuse jäädvustamine ja neile mälestusmärkide paigaldamine linnaruumi vajab seega enne otsustamist põhjalikku läbitöötamist, kaalumist ning arutelusid valdkonna asjatundjatega.

Sarnaselt tuleks toimida ka käesoleval juhul," teatas linnavalitsus.

Linnavalitsus märkis, et Salme Reegi kodumajale aadressil Raua tänav 4 on juba paigaldatud väärikas mälestustahvel.

Praegu korraldavad linna ametiasutused mälestusmärkide püstitamist mitme kultuuritegelase (Georg Ots, Jaan Kross, Sergei Dovlatov) jäädvustamiseks Tallinna linnaruumis. Georg Otsa mälestusmärgi leidmiseks on ajavahemiku 2019–2020 korraldatud kaks konkurssi, millest mõlemad on ebaõnnestunud. Jaan Krossi mälestusmärgi ideekonkurss on läbi viidud ja võidutöö välja valitud. Sergei Dovlatovi mälestusmärgi ideekonkurss on ettevalmistamisel.

Oluliste inimeste pärandi jäädvustamiseks tulevikus kavandab linnavalitsus töötada välja mälestusmärkide avalikku ruumi paigaldamise põhimõtted.

Salme Reek (10. november 1907 Pärnu–9. juuni 1996 Tallinn) oli eesti näitleja.