Presidendi sisenõunikuks saab Ülle Madise ametiajal Vladimir Svet

"Vladimir Svet tunneb Eesti elu eri tahke, näeb vaatenurkade taha ja suudab tuua inimesed ühise laua äärde. Ma usun, et just Vladimiri kogemus ja suurepärane sildade ehitamise oskus aitavad mind vabariigi presidendi töös," põhjendas Madise oma valikut.

Sveti sõnul on presidendil keskne roll ühiskonnas valitsevate vastuolude, umbusu ja hirmu ületamisel. "Annan oma parima, et olla selles toeks kõikide oma kogemuste ja oskustega. Hea meel on ka selle üle, et saan edasi tegeleda muu hulgas ka taristu ja ruumi teemadega, mis on kõik need aastad olnud minu tähelepanu keskmes," ütles Svet.

Vladimir Svet on viimase üheksa aasta jooksul olnud taristuminister, Tallinna abilinnapea ning linnaosavanem ja linnavolikogu liige. Tal on õigusteaduse magistrikraad Tartu Ülikoolist. Erialast karjääri alustas ta õiguskantsleri kantseleis nõunikuna Ülle Madise juhtimisel.

Sotsiaaldemokraatlikku erakonda kuuluv Svet taandab end aktiivsetest poliitilistest rollidest ja Tallinna linnavolikogu tööst ning eelseisvatel riigikogu valimistel ei kandideeri.