Rektorid: ajateenistus peaks algama jaanuari ja augusti alguses

Rektorite nõukogu pöördus kaitseministri, regionaalministri ning kaitseressursside ameti poole ettepanekuga muuta 2028. aastast ajateenistuse kutsumiste algusaegu varasemaks. Rektorite sõnul tekitab ajateenistuse praegune algusaeg takistusi õppe alustamisel ja jätkamisel.

Rektorite nõukogu esimees Ülle Jaakma märkis pöördumises, et 1. jaanuarist 2027 kehtima hakkav aastane teenistuskestus ei sobitu praeguse ülikoolide õppekavaga.

"Pöördume teie poole leidmaks lahendust asjaolule, et seoses 12-kuulise aja- ja asendusteenistuse kehtestamisega alates 1. jaanuarist 2027, tekib enne teenistusse asumist ülikooli immatrikuleeritutel raskusi õpingute jätkamisega teenistusest naasmisel," kirjutab Jaakma.

Rektorid paluvad 2028. aastast kaaluda varianti, kus talvine ajateenistus algab jaanuari viimasel nädalal ja suvine augusti esimesel nädalal.

"Sellisel juhul saaksid talvised kutsealused ära lõpetada sügissemestri ja ajateenistusest naasmisel alustada kevadsemestrit kohe selle alguses. Samuti oleks suvistel kutsealustel enne ülikooliõpinguid pisut aega leidmaks vajadusel elukoht õpingute linnas," selgitas Jaakma.

Kaitseministri määrus näeb praegu ette, et 2027. aastal kutsutakse ajateenistusse 8. ja 34. nädalal ehk vastavalt 22. veebruaril ja 23. augustil.

Jaakma sõnul need kuupäevad üliõpilastele ei sobi.

"Kuna ajateenistus kestab 12 kuud, siis tekib ajateenistusest tagasipöörduvatel üliõpilastel probleem seoses õppetöö sujuva jätkamisega. Üldjuhul algab kevadsemester ülikoolides veebruari algul ja kaheksandaks nädalaks on möödas nii ainetele registreerimise tähtajad kui ka esimesed õppetöö nädalad," sõnas rektorite nõukogu esimees.

Sama probleem tekib ka suvise kutsega. "Enne sügissemestri algust augusti eelviimasel või viimasel nädalal on ülikoolides eelnädal, mil esimese õppeaasta üliõpilastele toimuvad ülikooli ja õppekorraldust tutvustavad loengud," lausus Jaakma.

"Meie sooviks on osapoolte koostöös leida püsiv toimiv lahendus, kus kutsealustel on võimalik läbida nii kohustuslik teenistus kui ka jätkata naastes õpinguid võimalikult sujuvalt," märgib Jaakma.

Rektorite nõukogu on 2000. aastal Tartu ülikool, Tallinna tehnikaülikool, Tallinna ülikool, Eesti maaülikool, Eesti muusika- ja teatriakadeemia ja Eesti kunstiakadeemia poolt asutatud mittetulundusühing, mis seisab Eesti kõrghariduse huvide eest.