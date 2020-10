Kadrioru staadioni harjutusväljak läks remonti

Hiljuti algasid Kadrioru staadioni harjutusväljakul remonditööd, millest suurem osa tehakse ära tänavu sügisel. Kogu staadioni renoveerimine on samuti plaanis, aga kuivõrd see on kallis, ootab Tallinn riigilt abikätt.

Remonttööd algasid spordikompleksi harjutusväljakul, samas saab jätkuvalt kasutada peaareeni, ülemist jalgpalliväljakut ja pargiala, ütles ERR-ile linna spordi- ja noorsooameti juht Aivo Normak.

Remonditööd, mis jagunevad sügise ja järgmise kevade vahel, lähevad linnale maksma 720 000 eurot. Harjutuväljakul vahetatakse rajakate, uuendatakse heiteringe, renoveeritakse staadioni muru ning rekonstrueeritakse drenaaž ja kastmissüsteemid.

"Enamus töid teostatakse sellel sügisel. Rajakatte paigaldus teostatakse kevadel, kui selleks on sobivad ilmad," ütles Normak.

Normaku sõnul saab harjutusväljak tipptasemel ja ühe maailma kiireima rajakatte Mondo. Sama tüüpi kate on ka staadioni peaareenil.

"See on oluline uuendus, kuivõrd seni olid staadionitel (peaareenil ja harjutusväljakul - toim.) erinevad katted, mis rahvusvaheliste tiitlivõistluste korraldusõiguse taotlemisel kasuks ei tulnud. Kuivõrd tavaolukorras toimuvad suurem osa treeningutes harjutusväljakul, siis loodetavasti aitab uus rajakate kaasa meie sportlaste treeningute kvaliteedi parandamisele," lausus Normak.

Uuendatud areenil toimub esimene suurem rahvusvaheline võistlus juba järgmisel aastal, kui Tallinn võõrustab kergejõustiku U20 vanuseklassi Euroopa meistrivõistlusi.

Normaku sõnul ei muutu pärast remonti harjutusväljaku hinnakiri.

Peaareeni remont on linnal samuti kavas, kuid omal jõul seda rahastada ei suudeta. Kogu kompleksi renoveerimine maksab ligikaudu 12 miljonit eurot.

"Kadrioru staadioni tervikrenoveerimine on linna üks sporditaristu investeeringute prioriteete. Tegemist on Eesti rahvusstaadioniga ja üleriiklikult tähtsa spordiobjektiga. Kuivõrd tegemist on väga mahuka ja suure investeeringuga, loodame projekti realiseerida koostöös riigiga. Läbirääkimised ja infovahetus kultuuriministeeriumiga on olnud järjepidevad," ütles Normak, kelle sõnul pole praegu teada, kas ja millal projekt käivitub.