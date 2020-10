Terviseamet ärgitab rohkem maske kasutama

Terviseamet paneb koroonaviirusega nakatunute arvu kasvu tõttu inimestele südamele, et olukord muutub tõsisemaks ning rõhutab, et viiruse leviku pidurdamiseks tuleks kasutada kõiki võimalusi, sealhulgas kanda maske suletud ruumides, nagu poed ja ühistransport. Samuti hoiduda koolivaheajal välismaale reisimisest.

Järgmised nädalad on kriitilised viiruse kontrolli alla saamiseks. "Maski kandmine ei ole Eestis küll kohustuslik, kuid see on väga hea täiendav meede distantsi hoidmisele, heale kätehügieenile ja heale respiratoorsele hügieenile," seisab terviseameti teatel.

Maski tuleb kanda kõigil mistahes haigussümptomitega inimestel avalikus kohas viibides või vältimatu lähikontakti korral. Maski peaksid kandma kõik COVID-19 haiguse põdejate kontaktsed, isegi siis, kui sümptomeid veel pole. Maski tasub kanda, kui külastate rahvarohkeid suletud ruume - poed, kaubanduskeskused, ühistransport jm.

"See on tungivalt soovitatav just nendes piirkondades, kus on tekkinud uued nakkuskolded. Maski tuleks kanda ka väljas rahvarohketes kohtades viibides, kui pole võimalik hoida võõraste inimestega distantsi," rõhutab amet.

Terviseamet manitseb ka, et oluline on maski paigaldada, kanda ja eemaldada õigesti, ennast nakatamata. Pärast maski eemaldamist tuleb käed desinfitseerida.

"On oluline, et me kasutaksime kõiki võimalusi, mis aitavad pidurdada viiruse leviku edasist laienemist. COVID-19 haigus on jõudmas elutähtsate teenuste ja riskirühmadeni (haiglatesse ja hooldekodudesse)," hoiatab terviseamet.

"Arvestades viiruse leviku kasvu maailmas ja Euroopas, tuleb välisreisid jätta ära ning veeta koolivaheaeg Eestis. Igaühe käitumisest sõltub, kas saame vältida suuremaid piiranguid ja jätkata tavapärast elu."

Kuidas peatada koroonaviiruse levik?

· Kõige efektiivsem viis nakkuse vältimiseks on distantsi hoidmine.

· Rahvarohketes kohtades ja eriti siseruumides, kus ei ole võimalik teiste inimestega distantsi hoida, on soovitav kanda ka maski.

· Kinniseid rahvarohkeid kohti tuleks võimalusel vältida.

· Käsi tuleb pesta tihti.

· Kätepesuks tuleb kasutada sooja vett ja seepi, avalikes kohtades alkoholipõhist käte desinfitseerimisvahendit.

· Aevastamisel või köhimisel tuleb oma suu ja nina katta ühekordse salvrätiga. Kasutatud salvrätt tuleb kohe visata prügikasti ja seejärel käed puhastada. Salvrätikut puudumisel kasuta oma varrukat (küünarvarre osa), mitte paljast kätt.

· Haigena tuleb püsida kodus, seda ka kergete sümptomitega.

· Mistahes haigussümptomite puhul tuleb kahtlustada koroonaviirust ja helistada oma perearstile.

· Laadi Google Play või App Store'i kaudu oma telefoni mobiilirakendus HOIA, mis teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Samuti saad nii anonüümselt teavitada teisi kasutajaid enda haigestumisest. Rakenduse kasutajate telefonid vahetavad omavahel anonüümseid koode ning riik, rakenduse tootja ega telefoni tootja ei saa teada, kes kellega lähikontaktis oli. Loe lisa www.hoia.me

COVID-19 on piisknakkushaigus, mida põhjustab aevastamisel ja köhimisel inimeselt inimesele ning saastunud pindade ja pesemata käte kaudu leviv SARS-CoV-2 viirus.