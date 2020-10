Perearstid nõustavad viirushaigustega patsiente koroona tõttu üha enam kaugteel

Koroonaviirus on muutnud perearstide tööd nii, et patsiendiga vahetut kohtumist asendavad viirushaiguste puhul üha enam kaugkontaktid - nõustamine telefoni või e-maili teel, ütles perearstide seltsi juhatuse esinaine Le Vallikivi.

Need, kes on sel sügisel viirushaigusi põdenud, on märganud, et perearstiga saab kõige kiiremini ühendust e-kirja teel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Üks tavaline visiit versus kümme kaugkontakti. Ma arvan, et eelmisel aastal samal ajal oli umbes kolmandik ja kaks kolmandikku või pool ja pool niimoodi. See on päris märkimisväärne muudatus," ütles Vallikivi.

Vallikivi selgitas, et perearstide suhtumine sügisel levivatesse viirustesse on muutunud: koroonaviirusega nakatunute väljaselgitamiseks vajatakse infot kõigi nohude-köhade kohta. See tähendab, et viirushaigustega tegeletakse kordades rohkem ja perearstiga ongi Vallikivi sõnul sel puhul kõige mõistlikum ühendust võtta e-kirja teel.

"Need telefoni- ja meilinõustamise nimekirjad on ikka hariliku septembri ja oktoobri perioodiga võrreldes kilomeetrite pikkused," sõnas Vallikivi.

Ka terviseametist kinnitati, et perearstidele tehtud pöördumiste arv on märkimisväärselt kasvanud, sest koroonaviiruse sümptomid ulatuvad piltlikult öeldes seinast-seina.

"Me nädalas teeme koos haiglatega umbes 140-150 proovi ja uurime igasuguseid ülemiste hingamisteede viirusi. Praegu tõesti meil ringluses mitte midagi muud ei ole, ainult rinoviirused," ütles terviseameti gripikeskuse peaspetsialist Olga Sadikova.

Rinoviiruse või rahvakeeli külmetushaiguse tunneb Sadikova sõnul ära nohu, aevastamise ja mõnikord esineva kurguvalu ja väikese palaviku järgi.

Viiruste kõrghooaeg pole veel alanud. Gripiviirus on tavaline jaanuaris, veebruaris, kõige varem novembri teises pooles.

Vallikivi sõnul on praegu õige aeg gripivaktsiin ära teha ja tema kogemus näitab, et selle vastu tuntakse praegu üha enam huvi.