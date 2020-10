Eestis müüdavate maskide kaitsevõime on väga erinev

Eesti apteekides müüdavate maskide kaitsevõime on väga erinev. Ostjal ei ole võimalik kindlaks teha, milline ühekordne mask on pea sama tõhus kui märksa kallim meditsiiniline mask ning millise maski kaitsevõime on vaid veidi suurem kui ühel tavalisel torusallil.

Erinevalt kevadest maskinappust praegu pealinna apteekides pole, tõsi küll, suurt valikut ka mitte. Vaid Apotheka apteegis sai valida tavalise ja meditsiinilise ühekordse maski vahel, Benu ja Euroapteegis tuli leppida selle ainsaga, mis müügil oli.

"Ühel maskil oli üsna vähe infot, pakendile oli peale kirjutatud Daily Protective Mask, aga kui me tegime osakeste filtreerimise testi, siis tegelikult olid tulemused üllatavalt head ehk selle filtratsiooni efektiivsus oli üle 98 protsendi, mis on sellise kogukonna maski kohta väga hea," tutvustas testi tulemusi keskkonnauuringute keskuse andmeanalüüsi grupi juhataja Marek Maasikmets.

Ka hingatavuse testi tulemused olid Euroapteegist ostetud 70 senti masknud maskil head ja Maasikmetsa sõnul on see mask oma omaduste poolest sama tõhus kui meditsiinilised maskid, mille hinnad algavad eurost.

Ka Apothekast ostetud Biobase mask tegi testijatele üllatuse, kuigi vastupidise.

"Kui me nüüd võtame kõrvuti need maskid, siis tegelikult on need suhteliselt sarnased. Aga kui vaatame tulemusi, siis ühe maski filtreerimisefektiivsus on 98 protsenti ja Biobase oma tuli alla 50 protsendi. See on ikka kolossaalne vahe," sõnas Maasikmets. Ta lisas, et tõenäosus madalama filtreerimisefektiivuse juures saada viirusega nakatuda on suurem kui hea maskiga.

Maskide nii suur vahe tuleneb materjalist. Apotheka mask on tehtud suhteliselt õhukesest materjalist, läbi mille on kerge hingata, aga mis laseb ka märksa enam osakesi läbi. Maasikmetsa sõnul kehtivad alates suvest eraldi nõuded kogukonnamaskidele, mis ei ole meditsiinilised maskid ega isikukaitsevahendid ja mis on mõeldud näiteks igapäevaselt bussis kasutamiseks.

"Kui maski filtreerimisvõime on alla 70 protsendi, siis ta ei vasta ka kogukonnamaski nõuetele. See siin on lihtsalt mask, mida iseenesest ei tohi müüa kogukonnamaski nime all või vähemalt viidata sellele, et ta meid kuidagi kaitseb. Ütleks, et puff on natukene kehvema filtreerimisvõimega kui see mask," tõdes Maasikmets.

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti tehnikaosakonna nõuniku Priit Poschlini sõnul pole Biobase maski ostja petta saanud, sest pakendil on kirjas, et tegu pole isikukaitsevahendi ega meditsiinilise maskiga. Tema sõnul võivad kogukonnamaskid olla mistahes filtreerimisvõime ja omadustega, aga need peavad olema ausalt pakendil kirjas. Kuna kogukonnamaski nõuded hakkasid kehtima alles mais, siis praegu müügil olevaid maske selles osas ei kontrollita.

"See, mis on juba toodetud ja turule lastud, on juba poeriiulis, küll aga ei keela keegi levitajatel neile korrektse ja parema märgistuse peale panemist," sõnas Poschlin.

Kui ühekordsete maskide kaitsevõime oli väga erinev, siis nii Apothekast kui ka Benust ostetud meditsiiniliste maskide testitulemused olid väga head, isegi pisut paremad, kui norm ette näeb.

Euroopa standardite kohaselt peavad meditsiinilised masked kinni pidama 98 protsenti bakteritest. Nii Benu kui ka Apotheka maskide tulemus oli 99 protsenti. Ka olid mõlema maski hingatavuse näitajad head.

Amet on maskide kvaliteedil silma peal hoidnud kevadest alates ning tulemused pole rõõmustavad.

"Kahjuks see äri on jõhker ja tarbijate käest üritatakse igasuguste pettustega palju raha kätte saada," sõnas Poschlin. Kui isikukaitsevahendid ja meditsiinilised maskid, kui seal on õige info peal, vastavad nõuetele, siis muude maskide osas on segadus veel suur.