Minsk kehtestab vastusanktsioonid Euroopa Liidu viisapiirangutele

"Võttes arvesse Euroopa Liidu kehtestatud piiranguid mitmele Valgevene ametnikule, jõustub tänasest Valgevene vastusanktsioonide nimekiri. Kooskõlas tsiviliseeritud diplomaatilise praktikaga me ei avalda seda nimekirja," ütles ministeerium.

Euroopa Liidu liidrid kiitsid reedel heaks sanktsioonid seoses poliitilise kriisiga Valgevenes.

Otsus võimaldab EL-il kehtestada umbes neljakümnele 9. augusti presidendivalimiste tulemuste võltsimises ja protestide vägivaldses mahasurumises süüdistatud režiimiliikmele reisikeelud ja külmutada nende varad.

President Aleksandr Lukašenkot ennast EL-i sanktsiooninimekirjas esialgu pole, ehkki talle on sanktsioonid kehtestanud Kanada ja Suurbritannia.

Valgevene välisministeerium ütles, et EL on sanktsioonidega Valgevene endast ära tõuganud, ja taunis sammu kui karistusmeedet.

Minsk ähvardas vastusanktsioonidest veelgi tõsisemate tagajärgedega, kui EL peaks piiranguid laiendama.

EL-i sanktsioone on kritiseerinud ka Valgevene liitlane Venemaa, kelle sõnul näitab see liidu poliitilist nõrkust.

"Üldiselt suhtume me väga, väga negatiivselt sanktsioonide poliitikasse... see on rohkem nõrkuse kui tugevuse manifestatsioon," ütles Kremli kõneisik Dmitri Peskov.