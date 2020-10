Narvas avati sisekaitseakadeemia ja Tartu ülikooli ühine õppe- ja majutushoone

Tegemist on Eesti suurima mitmekorruselise avaliku puitehitisega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Õppehoone ehitas 15 miljoni euro eest ehitusfirma Nordecon, arhitektuurse lahenduse tegi arhitektuuribüroo Kolm Pluss Üks.

Tartu ülikool saab uues hoones 80 ühiselamukohta, sisekaitseakadeemia toob Narva praktikale 300 kadetti aastas.

"Me kindlasti loodame seda, et mitmel erialal, mida me õpetame, oled sa vangivalvur või piirivalvur või tolliametnik, nad peavad oma tööd suutma teha kolmes keeles. Ja lisaks sellele, et nad õpivad kutseoskusi, saavad nad praktiseerida ka vene keelt ja seeläbi olla tulevikus paremad ametnikud," rääkis sisekaitseakadeemia rektor Marek Link.

"Nüüd saavad üliõpilased, kes tulevad Võrust või Valgast või Saaremaalt, koha, kus rahumeelselt magada ja nad ei pea muretsema, kus nad linna pealt omale korteri leiavad. Nii lihtne ongi tegelikult ühe ühiselamu mõju ühele õppeasutusele. Võimalus tulla üle maailma Narva õppima kasvab hüppeliselt," ütles Tartu ülikooli Narva kolledzi direktor Marek Sammul.