Aserbaidžaan ja Armeenia jätkasid ka läinud öösel sõjategevust

Aserbaidžaani kaitseministeerium avaldas videomaterjali, millel on näha Armeenia sõjaliste objektide purustamine, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Armeenia teatas 55 hukkunud sõjaväelasest, mis tõstab Armeenia poole kaotused 147-ni.

Aserbaidžaani peaprokurör Kamran Alijev teatas laupäeval, et Armeenia relvajõudude vaenutegevuses on alates 27. septembrist surma saanud 19 ja haavata 63 tsiviilisikut, seetõttu on avatud 12 kriminaalasja.

Alijev märkis, et suurtüki- ja raketirünnakute tagajärjel tapetute hulgas on ka kolm naist ja kaks last.

Gruusia teatas, et on valmis vahendama vaenupoolte läbirääkimisi. Armeenia ja Aserbaidžaan pole Gruusia ettepanekule veel reageerinud.