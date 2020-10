"Samost ja Sildam": kas valitsus maksis kätte kriitilistele põllumeestele?

Kui 2020. aasta eelarves on üleminekutoetusteks kokku 10 miljonit eurot, siis 2021. aasta eelarvesse ei planeerita üleminekutoetusi sentigi, ja see on arusaadavalt pahandanud põllumehi.

Toomas Sildami sõnul on asi seda kummalisem, et üleminekutoetuste maksmine on kirjas ka koalitsioonilepingus, mis tähendab, et koalitsioon on asunud lepingust lahti ütlema. "Üleminekutoetusi – 15 miljonit oli küsimus – neid ei ole. Ja mida ütleb maaeluminister (Arvo Aller, EKRE): ütleb, et prioriteedid on mujal," märkis ta.

Sildami sõnul võib selles tahtmise korral näha valitsuse kättemaksu kriitilistele põllumeestele. "Paratamatult on see praeguse valitsuse jaoks väga valus kahvel, sest et aasta läbi on põllumehed nii otse kui esindusorganisatsioonide kaudu olnud valitsuse suhtes äärmiselt kriitilised seoses võõrtööliste ja kõige muuga. Paratamatult jääb mulje, et nüüd valitsus maksab kätte. Kuigi ma arvan, et see tegelikult ei vasta tõele ja maaeluminister oleks pidanud tugevamalt säärikukannad Stenbocki majas läbirääkimistel maha lükkama, sest et 15 miljonit – oleme ausad – on 13 miljardi (riigieelarve) kulude juures ikka suhteliselt väike summa," lausus Sildam.