Riigieelarves põllumeestele üleminekutoetusi kavandatud ei ole

Maaeluminister Arvo Aller lubas siiski üleminekutoetuste eest seista ka riigikogus riigieelarve aruteludel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Osaühingul Saidafarm on Harjumaal Turba lähedal kokku 150 lehma, kes annavad aastas umbes 750 000 liitrit piima. Piima hind on aga juba tükk aega olnud sedavõrd madal, et tootja kulusid mitte kuidagi ei kata ja tuleb peale maksta. Teiste seas näiteks just piimakarja kasvatajatele oleks abi riigi poolt makstavast üleminekutoetusest.

Kui põllumajanduse otsetoetuste tase Eestis jääb Euroopa Liidu keskmisele umbes 30 protsenti alla, saab riik läbi üleminekutoetuse seda vahet tasandada. Järgmisel aastal oleks lubatud maksta 15 miljonit eurot, kuid valitsuse heakskiidetud eelarves on sellel real ümmargune null.

"Häbematu komme põllumeestele kuuluvast rahast midagi ära virutada, midagi muud tegema hakata, see algas eelmisest valitsuskoalitsioonist. Ja nüüd, valitsus vahetus küll, aga see on nagu mädanik - vaikselt läbi seina ilmunud selle koalitsiooni asjaajamise riistade hulka ilmunud samamoodi," rääkis Saidafarmi juht Juhan Särgava.

Sama juhtus tegelikult ka mullu - valitsus pakkus üleminekutoetusi märksa vähem, kui olnuks lubatud. Alles pärast põllumeeste Toompea-protesti said põllumehed toetusraha - 15 miljoni asemel küll 10 miljonit. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juht Roomet Sõrmus tõdeb, et üleminekutoetus on indikaator, mis näitab valitsuse suhtumist põllumajandusse.

"See annab tegelikult põllumajandustootjatele väga negatiivse signaali tuleviku suhtes. Kõige olulisem raha on loomulikult see, mis turult tuleb, aga toetuste pool on põllumajanduses siiski arvestatav osa sissetulekust ja see annab signaali, julguse, kas investeerida või jätta need investeeringud tegemata," rääkis Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

Maaeluminister Arvo Aller ütles, et eelarveläbirääkimistele läks ta sooviga üleminekutoetused eelarvesse saada, kuid valitsuses olid prioriteedid teised - tervishoid, riigikaitse, siseturvalisus ja pensionid. Ta lisas, et riigikogus on võimalik neid asju ka ringi tõsta.

"Kindlasti ma lähen maaelukomisjoni ja rahanduskomisjoni ja riigieelarve komisjoni, tutvustan maaeluministeeriumi ja ministri seisukohti eelarveläbirääkimistel ja kindlasti kaitsen ka seda üleminekutoetuse maksmise vajalikkust," rääkis Aller.