Aasta põhikooli aineõpetaja paneb intellektupuudega lapsed pilli mängima

Kui Cathlen Urvaste 11 aastat tagasi pärast Georg Otsa nimelise Tallinna muusikakooli lõpetamist koolis õpetajana tööle asus, ei osanud ta arvatagi, et õpetab siin ka veel täna, ning paneb laulma ja tantsima ka raske intellektipuudega lapsi, vahendab "Aktuaalne kaamera. Nädal".

Õpetajatöö kõrvalt läks Cathlen ka õpetajaharidust saama ja täiendas ennast erivajadusega laste valdkonnas.

Kooli kõige raskema puudega õpilastele on Cathlen koostanud rütmilise liikumise ainekava. Muusikatundidesse on ta toonud figuurnoodid ehk värvinoodid, mis teevad erivajadusega lastel noodist lugemise jõukohasemaks.

"Isegi kui motoorsed tegevused on mõnele rasked, siis me mängime kas rütmipille või siis mõnel lihtsamal muusikainstrumendil suudab ikkagi mingit keelt tõmmata rütmiliselt, kõik on kaasatud ja kui ta juba selle väikese eduelamuse saab, et oo ma saan hakkama, siis see järgmine samm tuleb juba kergelt," rääkis ta.

Just seetõttu, et Cathleni jaoks on kõik lapsed ühesugused, peab kolleeg Kaja Roots teda erakordseks õpetajaks.

"See, et kõik lapsed tahavad ja oskavad pilli mängida on üks asi. Need mängivad noodist, figuurnootidega õpetab Cathlen neid, see on suur asi lapsele kes võibolla lugedagi nii hästi ei oska. Ega vabariigi ulatuses erivajadusega laste muusikaõpetuse osas eraldi nii palju tähelepanu ei pöörata. Kui näiteks hooldusklassides ei olegi ette nähtud muusikat ja Cätlin on ikka neile teinud. Paneb ratastoolid ka tantsima ja tegeleb kõikidega," sõnas Roots.

Rasketeks hetkedeks peabki Cathlen vaid neid, kui ideed on otsa saanud. Eriti hooldusklassi puhul, sest õppematerjale pole ning kõik tuleb ise leiutada. Urvaste koolitundide kõrvalt käib ta ka Valgamaa Lüllemäe põhikoolis tunde andmas. Ta on muutnud erivajadusega lapsed nähtavamaks, viinud nad laulma konkurssidele laulma ja esinema kontsertidele.