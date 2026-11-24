Esmaspäeval sotsiaalministri kohalt tagasiastunud Karmen Joller ütles ETV saates "Esimene stuudio", et hoolimata temasuunalisest teravast kriitikast nii opositsiooni kui ka arstide liidu poolt kavatseb ta poliitikas jätkata.

Jolleri sõnul ei saanud tema poliitiline karjäär esmaspäeval läbi.

"Eilse päevaga ma kogesin seda, et ma olen ühes parimas ja tugevamas poliitilises meeskonnas. Ma olen lugenud arvamusi, et mind sunniti tagasi astuma, see ei ole õige. Täiesti siiralt ma ütlen, et see kõik, mida ma olen öelnud, et põhjuseks oli see minu üks osaühing, mis ei olnud seadusega kooskõlas ja see ei olnud minu südametunnistuse järgi enam võimalik, et ma jätkan," ütles Joller.

"Ma kindlasti jätkan poliitikas. Valija otsustab, kas ma jätkan riigikogus, aga mul ei ole mitte mingit probleemi ka perearstiks tagasi minna. Mõlemad valikud on minu jaoks väga head," ütles Joller.

Joller teatas esmaspäeval riigikogus, et astub ametist tagasi, sest on kuulunud ministriks oleku ajal Medilingua OÜ juhatusse, mis on seaduse järgi keelatud. Joller, kes on ise ministriks oleku ajal kaks korda allkirjastanud selle ettevõtte majandusaasta aruande, ütles, et ta ei olnud ise varem tähele pannud, et oli ka ise juhatuse liige.

"Loomulikult ma teadsin, et mul on ettevõte, mis seisab riiulis, millele on üks kord aastas vaja teha aruanne. Väga kohustundlikult olen seda alati teinud. Ma ei tea, miks, aga see, et sa oled omanik ja korraga ka juhatuse liige, see ei jõudnud mulle mingil põhjusel kohale. Aga loomulikult teadmatus ei vabanda," lausus Joller.

"Mu kavatsused olid parimad, aga läks nagu vahel ikka läheb"

Kui Joller 2025. aasta märtsi lõpus ametisse astus, saatis riigisekretär Keit Kasemets nii talle kui ka teistele ametisse astunud ministritele kirja, milles toonitas, et minister ei tohi kuuluda ühegi äriühingu juhatussse või nõukokku.

"Vabariigi Valitsuse seaduse § 4 lõike 3 kohaselt ei tohi Vabariigi Valitsuse liige kuuluda aktsiaseltsi, osaühingu ega tulundusühistu juhatusse ega nõukokku," seisis riigisekretäri saadetud kirjas.

"Vabariigi Valitsuse liige peab viivitamata kirjalikult teavitama Vabariigi Valitsust, kui ta tegutseb või kavatseb tegutseda väljaspool ametikohustusi ettevõtjana või täisosanikuna täis- või usaldusühingus või eelnevalt nimetamata juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmena," seisis veel kirjas.

Joller tunnistas saates, et luges saadetud materjalid läbi. "Riigikantselei saatis väga head materjalid. Lugesin, väga hästi lugesin, vaatasin kõik need juhatuse liikmelisused ära. Ma mõtlesin kõikidele asjadele, kus ma olen tegev. Kuna see ministri aja algus on virr-varr, siis minu ajus see tegevusetult üheksa aastat tegevusetult seisev firma oligi kuskil riiulis. Ja ma lõpetasin liikmesused perearstide seltsis, Tallinna perearstide seltsis ja arstide liidus, et mul ei oleks mitte mingit huvide konflikti, et ma oleksin aus, puhas. Mu kavatsused olid parimad, aga läks nagu vahel ikka läheb," ütles Joller.

Nimistut hoides Joller seaduserikkumist ei tunnista

Joller on saanud teravat kriitikat ja süüdistusi seaduserikkumises ka oma perearstinimistu enda käes lubatust kauem hoidmise eest. Nimelt ütleb seadus, et pikaajaline asendamine võib kesta kuni ühe aasta, erialase enesetäiendamisega seotud koolituse korral kuni kaks aastat ja vanemapuhkuse korral vanemapuhkuse lõppemiseni.

Varem perearstina tegutsenud sotsiaalminister Karmen Jolleril oli kuni esmaspäevani oma nimistu, ehkki seaduse järgi võib pikaajaline asendamine kesta kuni ühe aasta. Prokuratuuri hinnangul on see vastuolus tervishoiuteenuste korraldamise seadusega, kuid ei ole karistatav kuriteona.

Jolleri sõnul ei ole ta nimistut hoides seadust rikkunud. "Tervishoiuteenuste korraldamise seadus ütleb konkreetselt, et tervisekassa võtab nimistu ära ja ei ole Eestis ühtegi seadust, mis ütleks perearstile, et sa pead nimistust loobuma. Praktikas me ju kõik teame, et see ei ole kunagi probleem, et meil on perearstid, kes hoiavad nimistut enda käes, vaid pigem on probleem see, et meil on perearstid, kes ei võta nimistut," ütles Joller.

Joller nimetas seadust vastuoluliseks, sest sätestab samas, et tervisekassal on kohustus tagada tervishoiuteenus.

"Miks ma siis jätkasin? Sellepärast, et meil on suur perearstide puudus ja ei tervisekassa ega mina ei ole kunagi mõelnud sedapidi, et me peaksime lihtsalt sellepärast, et nimistu on kellegi käes olnud liiga kaua, selle nimistu ära võtma – selline praktika puudub Eestis," sõnas Joller.

"Ma isegi ei mõelnud sellele seadusesättele"

Saatejuht Liisu Lass küsis, kas seadust rikkus sellisel juhul tervisekassa.

"See on jällegi vaieldav, sellepärast et kuna puudub see praktika, siis tervisekassal on ülikeeruline saada infot selle kohta, kellel on nimistu liiga kaua, mis põhjustel see on liiga kaua. Sest on erandid - kui naine näiteks on lapsehoolduspuhkusel või kui perearst täiendab ennast erialaselt, need on lubatud erandid. Ja seni perearstist ministrit ei ole olnud või poliitikut, nii et see on meil Eestis esmakordne. See on selline olukord, kus seadus ütleb selgelt, mida tervisekassa peab tegema, aga praktika puudub. Oleks mullegi tulnud siis kuskilt mingi automaatsüsteem, mis ütleb, et mul on aasta täis," rääkis Joller.

Jolleri sõnul lähtus ta eelkõige oma patsientide heaolust, aga mitte seadusesättest. "Ma isegi ei mõelnud sellele seadusesättele," ütles Joller.

Joller tunnistas, et ta ei mõelnud sellele, et tema jaoks ministrina ei kehti need reeglid, mis kehtivad arstile või tavakodanikule. "Selline näiline huvide konflikt oleks tulnud maandada. See oleks olnud lihtne," sõnas Joller.

Joller rõhutas, et nimistu omamine ei olnud ka kuidagi talle kasulik. "Ei olnud, ma ei saanud sentigi raha selle eest, see lihtsalt oli minu nimel," ütles ta.

Joller tõrjus ka riigikontrolli kriitikat, mis ütles, et tervishoius on algatatud liiga palju reforme ja arengukavasid, ent lahendusi paistab vähe. Jolleri sõnul oli ka tema arengukavade suhtes kriitiline olnud ja et ministriks saades nõudis ta nende elluviimise alustamist.