Teisipäeva keskpäeval pidid Võru linnavalituse töötajad jätma mõneks hetkeks oma töö, et koguneda kuulama kohalike kadrisantide laule ja lugusid. Võru naisteklubi on nii 28 aastat järjest jooksnud kadrisanti oma väljamõeldud kavaga.

"Tänavune kava oli pühendatud igasugustele infoallikatele, Google, AI, Wikipedia jne. On olnud telesaadete paroodiaid, mis on meil ka väga hästi välja tulnud, igal aastal eri kava. Kindlasti on meil pillimees, meil on nüüd oma pillimees viiuliga, aga on olnud akordionit ja lõõtsa ja siis on meil olnud terve eepose etendus. Mitte "Kalevipoeg", vaid "Kadritütar, mis oli ka suurejooneline etendus," ütles kadrisant Siiri Toomik.

Nii nagu iga aasta, nii ka tänavu kingivad naisteklubi kadrisandid saadud andami edasi kohalikele abivajavatele lastele.

"Me arvasime, et me sellel aastal ei jookse, et ei ole ideid ja ei tea, kas jaksugi on, aga asutused ise küsisid, et kas te ikka tulete meile ja siis pingutasime ja panime kava kokku," sõnas kadrisant Aire Kokk.

Selleks, et tutvustada ka lastele kadripäeva traditsioone, läksid Võru linna kadrid Haanja kooli.

"Võib-olla tundub, et kadri-traditsioon on elujõulisem, sest tüdrukud on aktiivsemad. Mardis ehk arvatakse, et posid peavad jooksma, aga tegelikult ju mitte, ka tüdrukud võivad end mardisandiks teha, aga tegelikult meie eas natukene küll kardame, et halloween hakkab kadri- ja mardikombestikku ära sööma," ütles Siiri Toomik.