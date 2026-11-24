Tallinnas sai surma elektritõukerattaga kukkunud 50-aastane mees
Teisipäeva hommikul sai surma Tallinnas Ehitajate teel kukkunud 50-aastane elektritõukeratast juhtinu mees.
Politsei sai teate õnnetusest hommikul kell 6.19.
Esialgsetel andmetel kukkus tõukerattajuht kergliikuriga sõites, kuid surma täpne põhjus ja võimalik joove selgub ekspertiisis.
Liiklusõnnetuses hukkunud 50-aastane mees ei kandnud kiivrit. Elektriline tõukeratas, millega mees sõitis, oli renditud ja selle maksimaalne sõidukiirus oli 25 km/h.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi