Politsei sai teate õnnetusest hommikul kell 6.19.

Esialgsetel andmetel kukkus tõukerattajuht kergliikuriga sõites, kuid surma täpne põhjus ja võimalik joove selgub ekspertiisis.

Liiklusõnnetuses hukkunud 50-aastane mees ei kandnud kiivrit. Elektriline tõukeratas, millega mees sõitis, oli renditud ja selle maksimaalne sõidukiirus oli 25 km/h.