Venemaa välisministeerium väitis esmaspäeval, et Eesti võimaldab "vaikides" Ukrainal kasutada oma õhuruumi Venemaa sihtmärkide ründamiseks. Venemaa on samasuguseid väiteid ka varem esitanud.

Venemaa välisministeeriumi sõnul on tegu provokatiivse sammuga, mis võib viia avaliku sõjani Venemaaga.

Ministeerium esitas süüdistuse avalduses pärast seda, kui kutsus välja Eesti ajutise asjuri Moskvas, et avaldada ametlikku protesti Eesti otsuse üle sulgeda ühine piir Venemaaga.

Ühtlasi süüdistas ministeerium Eestit püüdlustes takistada Venemaa kaubalaevade liiklust Läänemerel.

Laupäeva hommikul ründasid Ukraina droonid Soome lahel olnud Vene kaubalaeva Sparta II.

Laev sai tabamuse Eesti majandusvetes ja triivis seejärel Soome territoriaalvetesse, kus Soome piirivalve alustas päästeoperatsiooniga.

Meeskond evakueeriti ja seejärel asuti koos sündmuskohale saabunud Eesti ja Venemaa päästelaevadega kustutama laeval tekkinud tulekahju.

Lõpuks pukseerisid Venemaa päästelaevad aluse Soome vetest Venemaa vetesse.

Ukraina ründas Soome lahes Vene sõjalaeva esimest korda ööl vastu 11. novembrit. Pihta sai Venemaa Balti laevastiku korvett.

Ajutine asjur Marek Ühtegi kutsuti välja seoses Eesti valitsuse 20. novembril langetatud otsusega sulgeda 1. detsembrist maismaapiiripunktid Venemaaga.

"Piiripunktide ühepoolne sulgemine rikub suure hulga meie kaasmaalaste õigusi ja huve," teatas Venemaa välisministeerium.

"Otsusel on väga kahjulikud tagajärjed majandusele ja avalikele teenustele, eriti Eesti enda piirialadel. See langetati ilmselgelt kiirustades ja Moskvaga konsulteerimata. Me ei kahtle, et katsed rajada Venemaa ümber "sanitaarkordon" ja riiki isoleerida lähevad nende kavandajatele kalliks maksma," lisas ministeerium.

Venemaa on Baltimaid korduvalt süüdistanud Ukraina rünnakute võimaldamises oma õhuruumi kaudu, näiteks Ust-Luga sadama ründamisel.

Eesti on korduvalt eitanud oma õhuruumi võimaldamist rünnakute korraldamiseks.

Välisminister Margus Tsahkna (E200) kinnitusel ei luba Eesti kunagi kasutada oma territooriumi teiste riikide sõjaliste operatsioonide läbiviimiseks ja igasse õhupiiri rikkumisse suhtutakse äärmiselt tõsiselt.