Euroopa reisipiirangute roheliseks tasemeks võib saada 25

"Eeldatavasti jõutakse kokkuleppele, et alla 25 nakatunu 100 000 elaniku kohta viimasel kahel nädalal peaks olema roheline tsoon, kus riigid võimaldavad inimestel vabalt liikuda," rääkis ajalehele välisminister

Urmas Reinsalu.

"Üle 25 kehtestavad riigid ise piiranguid, kuid Euroopa Liidu üldine kokkulepe oleks, et täielikult piire ei suleta," lisas Reinsalu "kollase" ja "oranži" taseme kohta.

Algul räägiti Euroopa Liidu võimukoridorides ka sellest, et arvesse tuleks võtta just positiivseks osutunud testide arvu, aga see on nüüdseks jäänud vaid lisaklausliks: koroonakordajat alla 25 loetakse "roheliseks" ainult juhul, kui selles riigis tehtud positiivsete testide arv jääb alla nelja protsendi.

"Ma arvan, et see võimaldab meie regioonis, suhteliselt väiksema viiruse levikuga riikides, säilitada oma konservatiivsem vaade. Ühest küljest ei seo see meie käsi, et me peaksime võtma üle taseme, mis on palju kõrgema levikuga riikides, aga teisest, et ka meie inimestel on garantii, et Euroopas saab ikkagi üle riigipiiride," selgitas Reinsalu.

"Rohelisi" riike samas Euroopas praegu pole - lähim sellele tasemele on Küpros oma näitajaga 27,7.