Austraalia teadusagentuuri CSIRO esmaspäeval avaldatud uuringust selgus, et viirus SARS-COV-2 püsib siledatel pindadel nagu klaas või plastik, mis on näiteks nutitelefonide korpuses, 20-kraadises temperatuuris nakkavana 28 päeva. See on pikem aeg, kui seni arvatud. Näiteks gripi A-tüvi püsib elus ainult 17 päeva.

"See rõhutab kätepesu ning pidade puhastamise olulisust seal, kus võimalik ning mis võivad viirusega kokku puutuda," ütles uuringu juht Shane Riddell.

Ajakirjas Virology Journal avaldatud artiklist selgus, et viirus püsis kauem elus madalamatel tempertuuridel - katses uuriti selle säilivust 20, 30 ja 40 kraadi juures. Samuti säilis see paremini siledatel pindadel, mitte karedatel nagu näiteks riie. Samas püsis see paberkupüüridel kauem kui plastikrahatähtedel.

"Seega, minnes vastu suvele, on oluline teada, et viiruse ei pea soojemas õhus nii kaua vastu," märkis Riddell. Lõunapoolkeral asuvas Austraalias on praegu kevad ja peagi algamas suvi.

Kõik katsed viirusega viidi läbi pimedas, et kõrvaldada ultraviolettkiirguse mõju, kuna teadaolevalt päikesevalgus tapab koroonaviiruse.

"Seega oleks reaalses elus viiruse eluiga lühem kui meie näitasime," märkis Riddell usutluses Reutersile.

Teadlased leidsid ka, et inimkehal leiduvad proteiinid ja rasv võivad tõsta viiruse eluspüsimise aega järsult, millega võib seletada selle laiemat levikut jahedates ruumides nagu näiteks lihakombinaadid.